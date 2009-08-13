Аэромедицинскую эвакуацию двух военных провели из Крыма в Киев

Аэромедицинскую эвакуацию двух больных военнослужащих-контрактникив провели накануне из Крыма в Киев с помощью реанимационно-операционного самолета Ан-26 "Vita", сообщила сегодня пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Из-за невозможности оказать необходимую медицинскую помощь в Военно-медицинском клиническом центре крымского региона и транспортировки этих больных наземными средствами, руководство Вооруженных Сил Украины приняло решение о проведении аэромедицинской эвакуации", - сообщил врач-анастезиолог майор медицинской службы Юрий ПОДОЛЯН.

Полет контрактники, которые проходят службу в частях Военно-морских Сил и Сухопутных войск Украины, перенесли нормально.

У одного из них - патология почки, у другого - подозрение на новообразование в головном мозге.

Ан-26 доставил военнослужащих в Главный военно-медицинский клинический центр Минобороны.

За время своего существования реанимационно-операционный самолет Ан-26 "Vita" осуществил более 300 вылетов аэромедицинской эвакуации.

Самолет одновременно может транспортировать четырех "лежачих" больных или 12 ­человек в положении "сидя". На борту самолета можно проводить ре­а­ни­ма­ций­ные мероприятия, хи­ру­р­ги­ч­еское вмешательство.