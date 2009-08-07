Птицефабрика загрязнила 184 тыс. квадратных метров крымской земли
09:32, 07 августа 2009Крым
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Возбуждено уголовное дело
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц птицефабрики, которые, незаконно организовав свалку отходов производства, загрязнили более 184 тыс. квадратных метров земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Свалку работники одной из птицефабрик в Симферопольском районе организовали, не имея разрешений.
Государству причинен ущерб на сумму более 339 тыс. грн.
Возбуждено уголовное дело по статьям «злоупотребление властью или должностным положением» и «загрязнение или порча земель».
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