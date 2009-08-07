Птицефабрика загрязнила 184 тыс. квадратных метров крымской земли

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц птицефабрики, которые, незаконно организовав свалку отходов производства, загрязнили более 184 тыс. квадратных метров земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Свалку работники одной из птицефабрик в Симферопольском районе организовали, не имея разрешений.

Государству причинен ущерб на сумму более 339 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело по статьям «злоупотребление властью или должностным положением» и «загрязнение или порча земель».