Победительница Юрмалы Джамала: Я влюблена, но не в мужчину

На украинской сцене появилась новая звезда… На международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2009», который проходит в латвийском городе Юрмала, первое место заняла певица Джамала из Украины. Её голос сразил и жюри, и публику – все аплодировали стоя.

Джамала ответила на вопросы УНИАН.

Джамала, вы сказали, что 50 тысяч евро, которые вы получили в качестве приза на Юрмале, потратите на личные цели. Это на какие?

Ну, какие у меня могут быть личные цели? Только музыка. Одежды у меня пока достаточно, косметики тоже, потому моя цель сейчас одна – музыка.

Пока у меня нет конкретных планов. Это могут быть либо аранжировки, либо просто песни.

Вы стали звездой, можно сказать, в один миг. Что вы почувствовали при этом?

Было приятно, конечно… Самый главный показатель моей популярности было не то, что там, в Юрмале, ко мне подходили, брали автографы, хотели фотографироваться вместе со мной и что приходилось их отгонять, а то, когда я вышла из самолета, повернула голову, и вижу: пилот из окна машет мне рукой, показывает – «класс».

Да, для меня показатель популярности – когда все узнают – от уборщиц до пилотов.

Вы после Юрмалы еще не были дома в Крыму?

Нет, еще не виделась со своими родными, но я их постоянно слышу, чувствую. Мы все время с мамой и папой на телефонной связи. Очень по ним скучаю, они тоже. Но родители понимают, что иначе быть не может.

Расскажите о своей семье...

А что о ней рассказывать?! Она самая прекрасная на свете.

Почему вы выбрали песню «Верше, мій верше»?

Это, можно сказать, с маминой подачи, потому что она ей очень нравится…

К нам как-то попал диск Квитки Цисык, я ее раз прослушала и постоянно ходила, напевала эту песню, а мама была без ума от нее.

И когда стал выбор хита страны (условие конкурса «Новая волна»), мы перебрали очень много информации, очень много песен, «Океана Эльзы» в том числе. Но лучше этой песни не было ничего.

Вы интересуетесь политической жизнью Украины?

Нет, абсолютно. Как-то не получается даже думать об этом, потому что у меня совсем другой образ жизни.

Какие у вас хобби?

Хобби – музыка. Это и профессия, и остальная часть моего времени. То есть все мое свободное время занимает изучение либо каких-то музыкальных текстов, либо нот.

Также занимаюсь йогой, но это просто зарядка, а не хобби.

Не хотите ли побольше петь на украинском языке?

Хочу, хочу петь на разных языках. Я даже сама написала песню на украинском языке, но это не совсем то, что я хотела бы сегодня петь. Я очень критически подхожу к музыке, потому пока свои песни петь не буду.

Расскажите о своей личной жизни. Какой мужчина вашей мечты?

О личной жизни я бы вообще не хотела говорить. Могу только сказать одно, что сейчас я не влюблена. Имею в виду: в мужчину. Вот и все.

Считаю, что личная жизнь должна быть действительно личной. Лучше пускай все говорят о моей новой песне, чем о моем каком-то новом парне.

Говорят, для артиста обязательно быть влюбленным…

Да, состояние влюбленности должно быть, но не обязательно в мужчину. Когда я выходила на сцену, я была влюблена в зрителя, я ему несла эту мысль. Возможно, поэтому и была такая реакция на меня.

У вас такой сильный голос. Как вы дальше собираетесь строить свою карьеру?

Думаю, что мои планы будут связаны как с Украиной, так и с зарубежьем, но, снова-таки, это только планы, ничего конкретного сказать не могу.

Самое главное, что я поняла – надо просто мечтать, нести с собой мысль, что ты хочешь от жизни. У меня пока нет конкретной картины, но я знаю, что хочу очень многого. Может, это смело прозвучит, но я хочу выступать на MTV, получить "Грэмми"…

Певицей какого жанра вы себя считаете?

Я еще не могу определить свой стиль. Думаю, зритель, слушатель сам его должен определить. В моей музыке очень много смеси, например, джаза, соул. Потому назвать себя как-то конкретно я не могу.

Сегодня сам голос никому не интересен, нужен комплекс, комплекс души, голоса, глаз, внешнего вида, костюма, движений…

У вас оба родителя крымские татары?

Нет, мама моя армянка со смесью поляков и украинцев.

Кем считаете себя вы?

Слава Богу, в нашей семье никогда не возникало такого вопроса. Мы всегда себя считали украинцами. Мой папа не владеет украинским языком, но всегда заставлял нас учить украинский в школе. Он постоянно стремился к тому, чтобы мы знали язык страны, в которой живем. Моя сестра выступала даже на форумах по украинской литературе.

Разговаривала Оксана Климончук