Церковь призвала украинцев и россиян не смотреть друг на друга через прицел

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ призвал моряков Черноморского флота России и Военно-Морских сил Украины никогда и ни при каких условиях не смотреть «друг на друга через прицел».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Севастополе, обращаясь к собравшимся на площади Нахимова.

«Моя сегодня горячая молитва была о том, чтобы никогда и ни при каких условиях братья не смотрели друг на друга через прицел. Чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах рука одних не поднялась против других… Чтобы мы помогали друг другу даже в самых трудных экономических и политических обстоятельствах», - сказал Патриарх КИРИЛЛ.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, «в результате исторических событий, которые мы все знаем и о которых помним, так получилось, что здесь два флота, а не один. Но в этих двух флотах служат братья. Братья по вере, наследники Святого равноапостольного князя Владимира».

Патриарх благословил «и русских, и украинцев на это мирное и доброе соработничество во имя блага людей, во имя блага наших народов, во имя сохранения духовного пространства Киевской Руси».