В Крыму нашли громадную плантацию конопли

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили неподалеку от Симферополя крупную плантацию конопли – на тридцати гектарах земли было более 200 тысяч кустов "дурмана".

Как сообщили в пресс-группе Главного управления СБУ в Крыму, нынешняя плантация является самой крупной из выявленных сотрудниками спецслужбы в автономии за последние несколько лет.

"Поля, площадью около тридцати гектаров, были густо усеяны конопляными кустами различного размера", - сказано в сообщении.

Арендатор поля заявил, что не обрабатывал "угодья" больше года и понятия не имел, что выросло на его землях. "Зато о достоинствах полей знали местные жители, которые под покровом ночи наведывались проверить, созрел ли урожай", - заявили в СБУ.

По предписанию Службы безопасности арендатор с помощью тракторов очистил поля от конопли. Этот процесс занял у него несколько дней.

Сотрудники СБУ вместе с работниками органов МВД проводят мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконному выращиванию конопли.