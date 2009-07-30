Двое детей и девушка пострадали в автобусной аварии в Крыму

Три пассажирки получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Симферополе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

Авария произошла накануне во второй половине дня.

Крымчанин-водитель автобуса «Рута-43» не выбрал безопасную скорость движения и отвлекся от управления транспортным средством, произошло столкновение со стоявшим возле правого края проезжей части автобусом «Рута А0483».

В аварии пострадали три пассажирки автобуса «Рута-43». У 26-летней девушки из Симферопольского района Крыма, ее 11-летней односельчанки и 5-летней девочки из Сумской области – закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга.