В Крыму вычислили автомошенников

Правоохранители разоблачили в Крыму должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые в прошлом году получили от десяти покупателей более 1,5 миллионов гривен за автомашины, но транспортные средства так и не передали.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Следственное управление крымской милиции возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса страны.