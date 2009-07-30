В Крыму вычислили автомошенников
12:23, 30 июля 2009Крым
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Накололи клиентов на 1,5 миллиона
Правоохранители разоблачили в Крыму должностных лиц общества с ограниченной ответственностью, которые в прошлом году получили от десяти покупателей более 1,5 миллионов гривен за автомашины, но транспортные средства так и не передали.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Следственное управление крымской милиции возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса страны.
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