В море рухнул мотодельтаплан

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате падения мотодельтаплана в Черное море в Ялте.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, трагедия произошла в районе Массандровского пляжа, на расстоянии 700 метров от берега.

«Пилот, 1962 года рождения, погиб на месте», – сообщили спасатели, добавив, что причина гибели выясняется.

Пассажирка – жительница Запорожья, 1984 года рождения – доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, отметили в МЧС.

Принадлежность мотодельтаплана устанавливается.