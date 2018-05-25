Vanco пугает Кабмин бурением

Несмотря на проходящий в Стокгольме арбитражный процесс и неурегулированный конфликт с правительством Юлии Тимошенко, компания Vanco объявила о намерениях предоставить Кабмину рабочую программу и бюджет по разработке Прикерченского участка Черного моря на 2010 г.

Впрочем, это не свидетельствует об окончании «маневров и торгов» между конфликтующими сторонами.

«Рабочая программа будет включать в себя детальный план первого этапа разработки Прикерченского участка в соответствии с требованиями Соглашения о разделе продукции (СРП). В частности, в 2010 г. компания «Венко Прикерченская Лтд.» (украинская дочка Vanco.— «і») планирует провести масштабное трехмерное (3D) сейсмическое исследование морского дна Прикерченского участка на общей площади 4,2 тыс. кв. км»,— сообщила вчера пресс-служба «Венко Прикерченская Лтд.».

В 2008 г. «Венко Прикерченская Лтд.» представила аналогичную программу на 2009 г., но правительство проигнорировало ее предложение. «Мы начали работу над рабочей программой и бюджетом на 2010 г. Программа будет аналогичной той, которую мы представили правительству год назад. К сожалению, наше предложение было проигнорировано. Тем не менее мы твердо намерены выполнять свои обязательства в рамках СРП и планируем предоставить Кабинету министров Украины необходимые документы в октябре 2009 г. Надеемся, что в этом году правительство займет более конструктивную позицию»,— отметил Джим Баун, президент «Венко Прикерченская Лтд.».

Господин Баун озвучил свои надежды на конструктивную позицию Юлии Тимошенко и ее министров в тот день, когда президент Виктор Ющенко встречался с вице-президентом США Джозефом Байденом. Не исключено, что американский гость главы нашего государства затрагивал вопрос о конфликте украинской дочки американской компании Vanco c Кабмином по поводу выдачи лицензии на разработку Прикерченского участка черноморского шельфа. Ранее в лоббировании интересов Vanco в Украине были замечены другие американские чиновники и дипломаты. Кабмин, в свою очередь, устами первого замминистра юстиции Евгения Корнийчука объявлял о готовности возобновить консультации с компанией Vanco по поводу правомерности выдачи ей лицензии на разработки Прикерченского участка шельфа Черного моря правительством Виктора Януковича.

Но прежде, по его словам, компания должна приостановить международное арбитражное разбирательство с украинским правительством. Однако Vanco не пошла на уступки Кабмину.

Советник премьера по ТЭК Александр Гудыма прогнозировал, что правительство не пойдет на компромисс с Vanco, поскольку «Юлия Тимошенко планирует поделить шельф Черного моря на части, в которых будут работать компании с мировыми именами». Кроме того, Юлия Тимошенко обещала, что разработкой наиболее перспективных участков шельфа Черного моря будет заниматься НАК «Нефтегаз Украины». Вопреки мнению влиятельных в отрасли специалистов она считает, что НАК «вполне способен разрабатывать глубоководные участки». «Маневры и торги вокруг выдачи лицензии Vanco продолжаются»,— резюмирует аналитик инвесткомпании «Профит Гарант» Сергей Дубов.

Конкурс на право добычи углеводородов на Прикерченском участке украинского шельфа Черного моря был объявлен в декабре 2005 г. при правительстве Юрия Еханурова. Соглашение о разделе продукции было подписано 19 октября 2007 г. владельцем Vanco International Ltd. Джином Ван Дайком и тогдашним вице-премьером по ТЭК Андреем Клюевым.

Впоследствии выяснилось, что партнерами американской Vanco, которая взяла на себя техническое и технологическое обеспечение разработки Прикерченского участка, стала Донбасская топливно-энергетическая компания Рината Ахметова вместе с Shadowlight Investments российского бизнесмена Евгения Новицкого и Integrum Technologies (дочка крупного австрийского инвестфонда). 25 апреля 2008 г. правительство Юлии Тимошенко аннулировало лицензию Vanco. Украина до сих пор остается единственным государством черноморского бассейна, которое не ведет добычу углеводородов в своей части глубоководного шельфа.

Светлана ДОЛИНЧУК, Экономические известия