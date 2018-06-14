Украина, даешь зерна больше, но зачем такого качества?!

В Украине выросла доля продовольственного зерна в общем объеме урожая. По экспертным оценкам, на сегодняшний день его доля почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. И как это случилось?.. Благодаря достижениям аграриев или из-за изменения национального стандарта на зерно?

Не секрет, что украинское зерно на мировом рынке относится к группе среднего и низкого качества. Другими словами, большинство собранного нами урожая пригодно, скорее, для корма скота, чем для производства продуктов питания. Так, по данным Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и ее мониторингу рынка, из рекордного урожая прошлого года - 53 млн. тонн - доля продовольственного зерна составила около 30%, остальное классифицировалось как фуражное.

Почти еженедельно власти уверяют нас, что украинское сельское хозяйство - локомотив экономики (вспомнили, наконец, когда кризис «загнул» многие отрасли), что близок тот час, когда Украина будет выращивать объем зерна, на который потенциально способна - более 100 млн. тонн. Учитывая это, актуальным становится вопрос качества зерна.

Конкуренция на мировом рынке усилится

На сегодня в условиях снижения спроса на многих мировых сырьевых рынках зерно стало, по сути, единственной сильной экспортной позицией не только для сельского хозяйства, но и для экономики, и государства, в целом. Однако, эта позиция рискует ослабеть. Проблема в качестве, точнее стабильности качества украинского зерна. На мировом рынке оно относится к зерну среднего и низкого уровня, соответственно относительно этого и формируется цена на продукцию.

Прошлый маркетинговый год не обошелся без скандалов. Сначала пакистанский рынок высказал недовольство качеством украинского зерна, а потом и Египет не допустил наше зерно к участию в тендере по госзакупке. Вывод очевиден - при высоком предложении мировой потребитель начинает «перебирать» и, оправданно или нет, пытается снизить цену на товар. И эти случаи будут только учащаться.

Кроме того, по словам руководителя группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» («УКАБ») Владимира Лапы, еще одной проблемой экспорта украинского зерна является нестабильность качества его поставок. Получается, скорее, «как Бог пошлет», чем плановость. «Если ты гарантируешь определенное стабильное качество зерна на протяжении трех-четырех лет, то покупатели «садятся на эту дозу», привыкают к такому зерну и отдают ему определенное преимущество при других равных условиях. Но пока, к сожалению, у нас не только низкое качество зерна, но и нестабильность этого качества», - отметил Лапа.

По мнению экспертов, в текущем году конкуренция на мировом рынке зерна только усилится. Поэтому вопрос качества нашего зерна из риторического превращается в насущный.

В этом году качество урожая вызывало опасение по многим причинам. Из-за отсутствия финансов аграрии вынуждено экономили на семенном материале, удобрениях, не всегда выдерживали технологию и т.д. Да и погода «подсобила» - сначала апрельские заморозки, позже - жара, а потом ливни, как смогли, «улучшили» качество зерна. Поэтому специалисты в тревоге ожидали первых намолов. Но несколько «смазали» картину новые стандарты на пшеницу.

Старое зерно на новый манер

Введение новых стандартов на пшеницу в Украине обсуждали несколько лет. Как и любые изменения. Часть заинтересованных лиц их поддерживала, часть - выступала категорически против. Ведь интересы участников рынка разные. То, что устраивает мукомолов и хлебопеков, не устраивает товаропроизводителей - последние хотят продать свое зерно, не важно какого качества, по максимально привлекательной цене, а мукомолы готовы платить только за требуемое качество. Причем не факт, что они будут переплачивать за зерно, уровень которого будет изначально выше запрашиваемого.

И вот пришло… С 1 июля новый стандарт на пшеницу вступил в силу. Суть изменений в том, что теперь пшеница делится на две группы (А и Б) и 6 классов. К группе А относится пшеница, которая по 100% показателям качества относится к продовольственному зерну, к группе Б - которая по тем или иным причинам имеет клейковину ниже 18%, но при этом имеет хороший показатель белка. Такое зерно в определенных долях могут использовать для формирования помольных партий. По мнению специалистов, она является замечательным кормовым продуктом и у такой пшеницы будет свой рынок и своя цена. К 6 классу относится зерно с клейковиной ниже 18% и с долей белка ниже 11%, другими словами, фуражное.

Как отметил председатель государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и ее мониторингу рынка Василий Мельник, до сегодняшнего дня многие предприятия де-факто имели именно такое разделение зерна: отдельно зерно одного класса (по действующему стандарту), но различное по хлебопекарным свойствам (% клейковины) и доле белка. А новый стандарт лишь оформил это юридически.

Кому будет жить хорошо...

И что же это меняет, кто выиграет?.. По словам Мельника, новый стандарт дает аграриям даже некоторое послабление. Ведь ранее продовольственной считалась пшеница с клейковиной от 20%, а сейчас - от 18%.

Специалисты отмечают, что новый стандарт заставит корректировать работу всех участников рынка. Ведь ранее зернотрейдеры могли, покупая фуражное зерно по белковому показателю у аграриев, продавать его на экспорт как продовольственное, ориентируясь на высокий уровень клейковины, не доплачивая сельхозпроизводителям.

У нового стандарта уже появились ярые противники. Аграрии Крыма недовольны нововведением, поскольку выращенное в автономии зерно, согласно стандарту, «щуплое». «Учитывая, что в этом году засуха, у нас получилась пшеница щуплая. Согласно введенному ГОСТу, вся пшеница получится нестандартная, это почти миллион тонн хлеба. Как будет распоряжаться государство этой пшеницей, тоже понятно. Оно у нас возьмет за копейки как нестандартный хлеб, и вывезет за границу как хлеб высокого качества по белку, по клейковине. Кто на этом наживется? Конечно, не труженики села», - подчеркивает заместитель председателя Совета министров Крыма Николай Колисниченко.

Бедный, потому что дурной, а дурной, потому что бедный

Проблема качества зерна - разноплановая. Нельзя исправить один фактор и сразу станет хорошо. По словам Мельника, для выращивания качественного зерна необходимо соблюдать комплекс мер -начиная от качественных семян, далее выдерживать технологию - иметь хороших предшественников, не сеять зерно по зерну, вносить удобрения, обрабатывать для уничтожения вредителей, в частности, против клопа-черепашки, который уже «прославился» на всю Украину и далее «прославляется». Тогда будет качественное зерно, а если что-то из этого комплекса не выполняется, то сразу же снижается качество урожая. «Надо понимать, если хочешь получить хорошие деньги за зерно, нужно их вкладывать, а не сеять что не попадя в надежде получить максимум денег», - отметил Мельник.

Со своей стороны Лапа отметил, что аграрии, скорее, вынужденно экономят на технологиях, особенно в этом году, когда нет инвестиций, отсутствует государственная поддержка и практически невозможно привлечь кредиты. «Аграрии могли рассчитывать только на то, что было у них в кармане, а было не очень много», - добавил он.

Но задуматься о качестве зерна аграриям рано или поздно придется. Как отметил Лапа, при выполнении технологий повышается не только качество зерна, но и его урожайность. «Нужно в полтора раза больше вложить на гектар и, условно говоря, получить в два раза больше с гектара, но где взять эти полтора раза не все понимают», - отметил Лапа.

На государственном уровне уже обсуждались некоторые программы по повышению плодородности почв, но при отсутствии денег в бюджете рассчитывать аграрии могут только на себя. Хотя эксперты уверены, если объединить государственные усилия с мощью бизнеса, то за 5-6 лет украинское зерно можно качественно изменить.

Нельзя говорить о том, что, как только мы начнем выращивать качественное зерно, на нас польется золотой экспортный дождь, поскольку конкуренция на рынке огромная. Но это существенно облегчит доступ на мировые рынки и даст преимущество в борьбе с конкурентами. А сегодня получается как в присказке: бедный, потому что дурной, а дурной, потому что бедный…

Лилия Коваль (УНИАН)