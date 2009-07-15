СБУ попросит у России и Узбекистана архивы о депортации крымских татар

Служба безопасности Украины будет просить Россию, Узбекистан и другие страны бывшего СССР предоставить архивные материалы о выселении из Крыма в 1944 году крымских татар и других народов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента архивного обеспечения Службы безопасности Владимир ВЯТРОВИЧ на заседании круглого стола в СБУ.

По его словам, в рамках проведения СБУ доследственной проверки фактов незаконного выселения крымских татар выяснилось, что в Украине хранится немного документов по этой теме.

Он объяснил, что до 1954 года Крым был в составе России и поэтому большая часть архивных материалов хранится сейчас в РФ. Также архивные материалы есть в Узбекистане, Казахстане. ВЯТРОВИЧ сообщил, что Украина будет инициировать подписание соглашений с этими странами о предоставлении архивных данных, в первую очередь с Россией.

Он отметил, что СБУ уже обращалась и будет обращаться в будущем по этому вопросу к своим коллегам из ФСБ России. «Я думаю, сотрудничество будет налажено», - сказал ВЯТРОВИЧ.

Заместитель председателя СБУ Николай ГЕРАСИМЕНКО прогнозирует, что служба будет работать над этим вопросом длительное время. Он выразил надежду, что историки и неправительственные организации помогут СБУ. Только после того, как будет собрана достаточная доказательная база, СБУ даст правовую оценку событиям 1944 года.

При этом ГЕРАСИМЕНКО подчеркнул, что в вопросе незаконного выселения крымских татар нет никакой политики. В частности, он отметил, что речь не идет о выдвижении претензий или обвинений кому-либо, в том числе и России. Он отметил, что сегодня очень важно установить историческую справедливость в вопросе выселения крымских татар.

Председатель Меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ выразил благодарность руководству Украины и, в первую очередь Президенту Виктору ЮЩЕНКО, за решение провести расследование фактов незаконного выселения крымских татар с территории Крыма. «Мы считаем, что все преступления по выселению нужно расценивать как геноцид против крымскотатарского народа», - сказал ДЖЕМИЛЕВ.