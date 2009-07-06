Куницын: российские СМИ нашли повод для информационной войны

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН заявляет, что некоторые российские средства массовой информации использовали празднование Дня флота Украины в городе как повод для информационной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КУНИЦЫН заявил сегодня на брифинге.

С.КУНИЦЫН отметил, что его «удивляют некоторые журналистские высказывания, особенно это касается некоторых российских СМИ. Я сегодня проанализировал заголовки, типа там «Жителей города на праздник не позвали», «Русские флаги вызвали бурную реакцию уходящего Президента», потом информация о российском флаге в 28 метров, который… никто не видел».

В связи с этим С.КУНИЦЫН убежден, что отдельные СМИ «попытались превратить праздник в информационную войну».

Он также отметил, что «никаких сверхмер» (по ограничению передвижения людей в городе во время празднования Дня флота Украины) предпринято не было. Были приняты естественные меры безопасности для приезда главы государства».

С.КУНИЦЫН напомнил о мерах безопасности во время приезда в Севастополь в то время Президента России Владимира ПУТИНА. «Тут вот, на крыше лежали снайперы, и сотрудников администрации заставляли снимать часы и блестящие драгоценности с женщин, потому что снайперы как бы работали на поражение, и люди до сих пор не забыли те меры безопасности», - сказал он.

При этом председатель горадминистрации добавил, что в День Военно-Морских Сил РФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресение июля, не все желающие могут выйти на Графскую пристань, пока командующий ЧФ принимает парад.

По словам С.КУНИЦЫНА, «ЮЩЕНКО и его служба госохраны гораздо меньшие применяет меры безопасности, чем, скажем, российский Президент. А я за время работы премьер-министром Крыма видел здесь очень много руководителей… Поэтому могу сравнить. И когда на этом пытаются сделать политику, я считаю, что это, в общем-то, глупость. Поэтому Президент никаких 28-метровых флагов не видел, он остался доволен, я в машине ехал с ним, провожал до вертолетной площадки. Он отметил, что город очень чистый, что моряки - и военные, и гражданские - продемонстрировали хороший дух».

«И самое главное, - заявил руководитель города, - праздник прошел на высоком уровне». Он с удовлетворением подчеркнул, что с шефской помощью к морякам приехали представители 22 областей Украины. На концерте на площади Нахимова и на фейерверке было свыше 10 тысяч человек. Поэтому, по мнению С.КУНИЦЫНА, ни о каких ограничениях нельзя говорить.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Севастополе отмечали День флота Украины. В праздничных мероприятиях принял участие Президент Украины, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины В.ЮЩЕНКО.