БРИЗги боеготовности

Сообщение об отмене украинско-американских учений «Си Бриз-2009» прошло практически незаметно. Возможно, все дело в глобальном экономическом кризисе, который, как пишут, гложет все человечество. Или в происках врагов. Но возникает впечатление, что апатия в отношении срыва одних из немногих военно-морских учений в Украине объясняется проще и драматичнее. Украинская власть и общество настолько увлечены инфантильными процессами передела собственности, что ей не до строительства армии и флота.

А город подумал…

По информации СМИ, 17 июня Европейское командование вооруженных сил США и командование 6-м флотом США в Европе прислали официальное уведомление ВМС Украины о том, что украинско-американские учения «Си Бриз-2009» с приглашением других стран в этом году не состоятся. Основной причиной такого решения стало то, что Верховная Рада не решила вопрос о допуске иностранных воинских формирований на территорию Украины для проведения учений, а все сроки, которые были связаны с подготовкой таких учений, истекли.

Как предполагалось, на учениях «Си Бриз-2009» подразделения украинского флота и других видов ВСУ должны были отработать со своими иностранными коллегами вопросы проведения антипиратской операции, а украинский спецназ совместно со специалистами других стран провести тренировки по освобождению судов и их экипажей, захваченных пиратами. «Экипажи же кораблей должны были провести тренировки по совместному маневрированию, по связи, пополнению запасов в море, передаче грузов на ходу, патрулированию и перехвату подозрительных судов. Планировались также учения по спасению людей и терпящих бедствие судов, ракетно-артиллерийские стрельбы и другие боевые упражнения», — сообщил пресс-секретарь командующего ВМС Украины Владимир Бова. По его словам, «в результате отмены учений «Си Бриз-2009» возможность получить опыт потерял не только военный флот, а и летчики армейской авиации Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ Украины, подразделения аэромобильных войск». Ранее командование ВМС ВСУ сообщало, что в учениях «Си Бриз-2009» должно принять участие 14 кораблей, катеров и вспомогательных судов ВМС и три корабля Госпогранслужбы Украины.

Со стороны США прозвучала довольно жесткая оценка происходящего. «Отсутствие разрешительных законодательных решений является большим шагом назад в деле улучшения военных возможностей Украины и ее интеграции в международные оборонные структуры, такие как миротворческие миссии ООН. Мы будем продолжать работу с нашими украинскими партнерами в сфере военных учений и реформ, однако рассматриваем отмену «Си Бриза» и потенциальную отмену совместных военных учений в будущем как серьезный регресс для Украины», — прокомментировал ситуацию Временный Поверенный в делах США в Украине Джеймс Петит.

В неофициальных беседах представители НАТО довольно четко заявляют, что Украина лишь подтвердила свое реноме непредсказуемости на международной арене. «Это несомненно будет влиять на отношение западных партнеров к Украине в вопросах проведения военных учений. Возможно, будет развиваться тенденция к снижению военных контактов с Украиной именно в сфере проведения совместных учений», — говорят представители альянса. При этом они советуют изменить процедуру принятия решений в Верховной Раде по вопросу международных учений. «Возможно, нужно проводить голосование по таким вопросам на год раньше — то есть в 2009 г. голосовать за 2010 г.», — считают брюссельские чиновники.

Реакция в Украине на отмену «Си Бриза» была очень спокойной. Извест­ные маргиналы, у которых само понятие украинского флота вызывает нервное недоумение, с удовлетворением отрапортовали о победе над «натовской агрессией». Их понять можно. Можно даже позавидовать, что живут они в такой стране, где разрешается в открытую говорить и делать все для раз­вала государства, а последнее лишь смущенно опускает глаза. Одна памятная фраза Натальи Витренко «А зачем Украине флот?» говорит больше, чем полное собрание сочинений В.И.Ле­нина. Одинокие голоса из парламента и СНБО в лице Анатолия Гриценко и Владимира Огрызко, которые прогнозировали исключительно деструктивное влияние отмены «Си Бриз-2009» на меж­дународный имидж Украины и бое­готовность Вооруженных сил, не смогли изменить ситуацию. Среди обывателей особых переживаний по этому поводу вообще не наблюдалось.

В этой связи возникает вопрос: а может, действительно учения эти не нужны? Или даже опасны, как уверяют братья наши левые? Не может же вот так просто заблуждаться большинство всенародно избранного парламента, а вместе с ним и соответствующий электорат. Должны быть причины и мотивы, которые заставили украинских депутатов не допустить «Си Бриз-2009».

Горе от ума

На самом деле найти позитив от отмены «Си Бриз-2009» очень легко. «Украина таким образом избежит раздражения со стороны России» — железный аргумент противников этих учений. Хотя такое объяснение звучит несколько натянуто. Особенно на фоне последних сообщений о возобновлении военного сотрудничества России и НАТО, участии ВМФ РФ в учениях НАТО «Фрукус-2009» и визитах натовских кораблей в российские военно-морские базы. Чем может быть недовольна Россия, если сама регулярно принимала участие в «Си Бризах»? Ведь, когда большой противолодочный корабль Северного флота ВМФ РФ «Североморск» вместе с кораблями США, Франции и Великобритании отрабатывает элементы боевой подготовки, он же не превращается в «натовского прихвостня»? Скорее российские моряки занимаются выполнением своих прямых профессиональных обязанностей и не думают о «натовском сапоге», который может их внезапно затоптать. А вот украинские моряки, по логике противников «Си Бриз», заниматься боевой подготовкой с «коварными натовцами» не должны. Видимо, морально еще не готовы.

На этом позитив (имеется в виду, для Украины) от отмены «Си Бриз-2009» заканчивается. Дальше идет длинный список негатива, который в основном касается срыва целого комплекса мероприятий боевой подготовки украинских военных моряков, летчиков, десантников. При этом не за бюджетные деньги. Но кажется, это не впечатляет и не интересует отечественный политический бомонд. Правда, такое безразличие можно назвать и по-другому. Например, антигосударственная деятельность. Слишком жестко? Не думаю. И вот почему.

Еще в марте замкомандующего Воздушных сил ВСУ Василий Никифо­ров заявил, что на закупку авиационного горючего в госбюджете Украины заложено 39 млн.грн, которых хватит для приобретения 3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. По расчетам, этого будет достаточно для обеспечения среднего налета на одного летчика из состава Объединенных сил быстрого реагирования в пределах восьми часов (!) при необходимом налете в 120 часов. В связи с этим начальник авиации предложил направить имеющиеся средства исключительно на подготовку летчиков истребительной авиации ПВО страны, шести экипажей транспортной авиации, которые будут выполнять задания в рамках соглашения «Открытое небо» на облеты средств радиотехнического обеспечения, перевозки высшего руководящего состава МО и подготовку экипажей летающего госпиталя Ан-26 «Вита». Фактически уже в марте командование Воздушных сил прогнозировало полный срыв боевой подготовки в авиационных частях.

Тогда же в марте начальник управления Аэромобильных войск Сергей Лисовой открыто заявил, что нынешнее бюджетное финансирование ставит аэромобильные войска на грань уничтожения. «В этом году в связи с тем, что в бюджете выделено гораздо меньше средств, нет денег для закупки топлива. И если в прошлом году важнейший элемент боевой подготовки — парашютные прыжки — был выполнен на 101%, то в этом году практически ничего. Если не будут срочно выделены деньги на данный предмет боевой подготовки, аэромобильные войска самоликвидируются. Складывается катастрофическое положение и с закупкой новых парашютов. На 8000 украинских десантников осталось всего 1507 комплектов», — отчаянно взывал к разуму украинских государственных деятелей главный десантник страны.

В конце мая, наблюдая за высадкой морского и воздушного десантов в Крыму в районе озера Донузлав, начальник Генштаба ВСУ Сергей Кириченко заявил журналистам, что финансирование боевой подготовки украинской армии снижено вшестеро по сравнению с прошлым годом. Эти же слова С.Кириченко повторил на встрече с президентом Виктором Ющенко в начале июня. «Фактическое состояние финансирования украинской армии является критическим и может существенно повлиять на ее обороноспособность. Бюджет текущего года не дает возможности повысить боеспособность, и потому она остается на прошлогоднем уровне. Руководством армии делается все, чтобы не потерять способность Вооруженных сил выполнять задания по назначению, хотя при крайне недостаточном финансировании это довольно сложная задача», — резюмировал генерал армии.

Даже эти отрывочные заявления военачальников дают достаточное представление о ситуации, в которую повергли украинскую армию наши доблестные политики. Обеспечив финансирование Вооруженных сил на уровне 0,8% ВВП и уничтожив тем самым любые возможности поддерживать на должном уровне боеготовность, они смело ринулись на борьбу с международными учениями, которые могут «раздразнить Россию».

Между тем проведение «Си Бриз-2009» могло несколько исправить плачевную ситуацию с боевой подготовкой в войсках. По словам первого заместителя командующего ВМС Украины Виктора Максимова, во время учений 14 кораблей, катеров и вспомогательных судов ВМС должны были пройти семь тысяч морских миль, увеличив наплаванность каждого корабля на восемь суток. Морская пехота должна была отработать совместные действия с десантными кораблями по погрузке боевой техники и высадке ее на плав. Каждый бронетранспортер во время учений должен был пройти по полигонам около тысячи километров, а каждый автомобиль — около двух тысяч. Экипажи семи вертолетов и трех самолетов авиации Военно-морских сил, Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины могли увеличить на четыре часа средний налет для каждого летательного аппарата. Подразделения морской пехоты и аэромобильных войск могли выполнить около 500 прыжков с парашютом. Согласитесь, в условиях полного отсутствия бюджетного финансирования такой вклад в программы боевой подготовки мог бы помочь армии продержаться на плаву до «лучших времен после президентских выборов».

Существует еще один исключительно вредный результат отмены «Си Бриз-2009». В рамках этих учений должен был пройти заключительный этап госиспытаний военно-транспортного самолета Ан-70. По словам источников в военном ведомстве, в ходе маневров с борта самолета предполагалось выполнить более 400 прыжков с парашютом. Кроме того, планировалось продемонстрировать эффективность Ан-70 потенциальным покупателям из иностранных государств, что нелишне на фоне известных затруднений с европейским А-400М. Кому стало хорошо от срыва завершения испытаний Ан-70? Да практически всем: россиянам, которые уже несколько лет водят Украину за нос с этим самолетом; европейцам, видящим в Ан-70 конкурента своему А-400М; китайцам, завершающим работы по созданию аналогичного самолета; американцам, стремящимся заполнить рынок своими С-130. Плохо стало лишь Украине.

Вообще, как говорится в известном анекдоте: «Где же логика?» позиция украинского политикума по отношению к «Си Бриз-2009» лишь подтвердила тенденцию последних лет. Армия, оборона, безопасность — это не те вопросы, которыми интересно заниматься нашим самозабвенным госдеятелям. Эти понятия давно выпали из обоймы украинских ценностей отечественной власти.

Михаил САМУСЬ (Центр исследований армии, конверсии и разоружения), Зеркало недели