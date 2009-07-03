Адвокат заявил, что депутату из Севастополя «шьют» заказное дело

Произведенные 25 июня задержание и обвинение депутата Севастопольского городского совета Сергея СМОЛЬЯНИНОВА в получении денег в особо крупном размере носят заказной характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам адвокат депутата горсовета - председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Украины в городе Севастополе Андрей ТАРАСОВ.

По данным СБУ, заместитель «земельной» комиссии горсовета С.СМОЛЬЯНИНОВ был задержан при получении взятки в размере 55 тыс. дол. США за содействие в отводе земельного участка площадью 4 га в черте Севастополя. 2 июля С.СМОЛЬЯНИНОВА освободили из-под стражи.

Во-первых, сказал адвокат, во время операции по задержанию был зафиксирован правовой документ - расписка гражданина, передающего деньги депутату, о том, что он их взял у того взаймы. По словам А.ТАРАСОВА, нельзя квалифицировать этот факт как взятку и потому, что «депутат не наделён никакими властными полномочиями, не является должностным лицом. Он всего лишь один из 75 депутатов, которые принимают участие в сессионных заседаниях и голосуют за то или иное решение, и от него не зависело никоим образом выделение или невыделение земельного участка гражданину Ч».

Кроме того, добавил адвокат, «гражданин, который якобы ратовал за получение земельного участка для кооператива, не является ни то что его председателем, но даже членом, то есть, он не имел отношения к этой земле и никаких полномочий по решению вопроса о предоставлении данной земли».

По утверждению А.ТАРАСОВА, «о заказном характере данного дела говорит и такой немаловажный факт, что данное уголовное дело, которое должно относиться к особо тяжким, расследуется семь дней. Это говорит о том, что всё было спланировано таким образом, чтобы по-быстрому, любым способом, пока нет никаких противодействий, отправить это дело в суд».

Адвокат добавил, что по любому особо тяжкому преступлению «требуется тщательный сбор и анализ дополнительных доказательств, проведение дополнительных следственных действий. В данном же случае ничего, кроме задержания депутата и показания гражданина Ч., в деле больше нет».

Как результат, отмечает А.ТАРАСОВ, суд по итогам рассмотрения дела пришёл к обоснованному решению и освободил депутата из-под стражи.

По утверждению А.ТАРАСОВА, «кому-то нужно было громкое дело, и они его сделали, но будет ли оно доведено до конца - большой вопрос, потому что те аргументы, которые приведены, говорят о том, что очень заинтересованным лицам будет сложно добиться результата в доказывании вины депутата».

Как сообщал УНИАН, 25 июня прокуратурой города Севастополя в отношении депутата С.СМОЛЬЯНИНОВА было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Как заявили в прокуратуре, «взяточник задержан с поличным после получения 55 тысяч долларов США за содействие в отводе земельного участка площадью 4 га в черте Севастополя».