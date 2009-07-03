Задержанного за взятку депутата отпустили под подписку о невыезде

Гагаринский районный суд Севастополя освободил из-под стражи под подписку о невыезде задержанного 24 июня при получении взятки в размере 55 тысяч долларов депутата Севастопольского горсовета Сергея СМОЛЬЯНИНОВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в горсовете Севастополя.

По информации собеседника агентства, проводимое прокуратурой города следствие продолжается. На сегодня пока не известна дата судебного заседания, на котором депутату будет предъявлено обвинение.

Как сообщал УНИАН, 25 июня прокуратурой города Севастополя в отношении депутата Севастопольского горсовета было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Как заявили в прокуратуре, «взяточник задержан с поличным после получения 55 тысяч долларов США за содействие в отводе земельного участка площадью 4 га в черте Севастополя».