Ялта: с пляжа – на лёд (фото)

Ледовый каток появился на набережной Ялты.

Актриса Анастасия Заворотнюк и ее супруг, фигурист Пётр Чернышев запустила в Крыму «Ледовое шоу звезд "Ялта ICE"».

На открытие приехали именитые спортсмены и звезды эстрады.

– Это просто невероятно и возможно только в Ялте: рядом море, пляж и лед! – сказали бронзовые призеры чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко и Павилас Ванагас, специально для ялтинского шоу переделавшие свою композицию «Пираты карибского моря» в «Пираты Черного моря».

Экс-«блестящая» Анна Семенович пообещала не только работать в шоу, но и отдохнуть в Ялте.

Журналистами призналась, что ужасно боится медуз, и рассказала, как спасалась от них в Сочи:

– Прыгнула с волнореза и увидела, что вокруг полно медуз. Тут мимо проплывал мужчина на надувном матрасе. Я в него вцепилась и все-таки отобрала матрас. Еле живая добралась до берега! Надеюсь, у вас медуз нет?

– Бывают! – «обрадовали» ее масс-медийщики.

Цены на лед в Ялте:

40 гривен – столько будет стоить один сеанс катания на льду (75 минут) с 10.00 до 16.00. В это время будут проходить различные конкурсы и представления для детей.

Начиная с 16.00 стоимость увеличивается на 20 гривен – до 60 гривен.

С 20.00 до двух часов ночи – 80 гривен.

Цена билетов на шоу, которые будут проходить два раза в неделю, колеблется от 100 грн. до 700 грн.

Организаторы шоу, как и обещали, привезли в Ялту московских инструкторов по фигурному катанию. Они будут давать мастер-классы для детей. Школа обучения будет работать ежедневно, кроме выходных, с 8.00 до 10.00, стоимость за 75 минут – 15 гривен.

Ледовое шоу «Ялта-ICE» будет работать ориентировочно до середины сентября.

Фото Алексея Сувирова/ УНИАН