Ялта: с пляжа – на лёд (фото)
До середины сентября жители и гости Крыма смогут увидеть марафон ледовых шоу... Набережную «южной столицы» заморозила «прекрасная няня»...
Ледовый каток появился на набережной Ялты.
Актриса Анастасия Заворотнюк и ее супруг, фигурист Пётр Чернышев запустила в Крыму «Ледовое шоу звезд "Ялта ICE"».
На открытие приехали именитые спортсмены и звезды эстрады.
– Это просто невероятно и возможно только в Ялте: рядом море, пляж и лед! – сказали бронзовые призеры чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко и Павилас Ванагас, специально для ялтинского шоу переделавшие свою композицию «Пираты карибского моря» в «Пираты Черного моря».
Лёд и море соседствуют в Ялте
|Анастасия Заворотнюк приглашает на шоу
На открытии катка мэр Ялты впервые за 40 лет встал на коньки. В такой компании не страшно!
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин: Когда меня пригласили на ледовый каток в Ялту, я подумал, что это – розыгрыш!
Экс-«блестящая» Анна Семенович
Экс-«блестящая» Анна Семенович пообещала не только работать в шоу, но и отдохнуть в Ялте.
Журналистами призналась, что ужасно боится медуз, и рассказала, как спасалась от них в Сочи:
– Прыгнула с волнореза и увидела, что вокруг полно медуз. Тут мимо проплывал мужчина на надувном матрасе. Я в него вцепилась и все-таки отобрала матрас. Еле живая добралась до берега! Надеюсь, у вас медуз нет?
– Бывают! – «обрадовали» ее масс-медийщики.
Цены на лед в Ялте:
40 гривен – столько будет стоить один сеанс катания на льду (75 минут) с 10.00 до 16.00. В это время будут проходить различные конкурсы и представления для детей.
Начиная с 16.00 стоимость увеличивается на 20 гривен – до 60 гривен.
С 20.00 до двух часов ночи – 80 гривен.
Цена билетов на шоу, которые будут проходить два раза в неделю, колеблется от 100 грн. до 700 грн.
Организаторы шоу, как и обещали, привезли в Ялту московских инструкторов по фигурному катанию. Они будут давать мастер-классы для детей. Школа обучения будет работать ежедневно, кроме выходных, с 8.00 до 10.00, стоимость за 75 минут – 15 гривен.
Правда, классная идея?
Ледовое шоу «Ялта-ICE» будет работать ориентировочно до середины сентября.
Фото Алексея Сувирова/ УНИАН