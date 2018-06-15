Прокуратура спасает Файнгольда-младшего от «хулиганки»

Прокуратура спасает Файнгольда-младшего от ответственности за избиение людей в клубе «Два капитана»

Сын депутата Симферопольского горсовета Иосифа Файнгольда Виталий, судя по всему, скоро предстанет перед судом, отвечая за смерть 25-летней Анны Мишуткиной. Зато крымские надзиратели за законностью в который раз освободили его от ответственности за совершенное хулиганство.

Дело о смерти Анны Мишуткиной замять не удалось В середине июня следственное управление ГУ МВД Украины в Крыму завершило расследование уголовного дела в отношении Виталия Файнгольда и направило материалы в прокуратуру автономии. Департамент связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины сообщил тогда, что данные материалы объединяют 2 уголовных дела. Одно из них касается события, произошедшего ночью 16 сентября прошлого года, когда автомобиль «Бентли», за рулем которого находился Виталий, на скорости свыше 170 км/час врезался в мотоцикл Анны Мишуткиной, в результате чего девушка скончалась. В связи с этим Файнгольду-младшему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, руководящим транспортным средством, если они послужили причиной смерти пострадавшего. Это преступление, кстати, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права руководить транспортными средствами на срок до 3 лет.

Следственное управление передало в прокуратуру Крыма и материалы уголовного дела по факту хулиганства в клубе «Два капитана», которые грозили мажору ответственностью за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 296 УК. А это «хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом; содеянное группой лиц; связанное с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, который исполняет обязанности по охране общественного порядка; если они содеяны с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». Статья, как видите сложная, а совокупное наказание за такого рода хулиганство — лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Но те, кто предвкушает, что мажор вот-вот сядет за решетку за хулиганство, могут расслабиться. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение (с последующей передачей его в суд) только в части ДТП. Видимо, замять дело не удалось из-за пристального внимания к нему общественности. Зато в отношении побоища в «Двух капитанах», совершенного Файнгольдом с двумя его охранниками, наше избирательно доброе надзорное ведомство в очередной раз прекратило уголовное дело «за отсутствием состава преступления». Почему избирательно? Потому что бодигарды Виталия, которые, как вы понимаете, люди несамостоятельные и действующие исключительно по команде хозяина, в прошлом году были признаны судом виновными и сейчас отбывают наказание. Как тут не вспомнить поговорку «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат»?

Кому закон не писан?

Законники уже не первый раз помогают Файнгольду-младшему избежать ответственности за это хулиганство. 30 января 2009 года милиция задержала Виталия, но через 3 суток вынуждена была его отпустить, так как прокуратура отказалась обращаться в суд за санкцией на его арест. А уже 10 февраля Киевский суд Симферополя отменил само постановление о возбуждении уголовного дела. Правда, МВД сразу же подало апелляционную жалобу, и Апелляционный суд отменил решение Киевского суда, и это означало, что уголовное дело должно быть возобновлено. Но прокуратура сегодня, презрев и работу следственного управления милицейского главка, и решение суда, опять закрыла дело. Вот и получается: за одну и ту же провинность перед законом холопы в тюрьме, а пан на свободе.

Надо думать, что прокуратура (где у папы Виталика весьма прочные связи, в том числе и родственные) постарается как-то смягчить вину мажора и в случае со смертью Анны Мишуткиной. Убедить же наш столь благосклонный к сильным и богатым мира сего суд покарать депутатского сыночка как-нибудь по-отечески мягко будет тоже несложно.

Ведь сошли с рук Виталию Файнгольду два других его «баловства». Крымская прокуратура уже дважды отказала в возбуждении и расследовании уголовного дела… своему киевскому коллеге. Ему не посчастливилось 24 февраля 2005 г., когда тогдашний студент юрфака Галюк, отдыхая в ночном клубе в Железнодорожном районе Симферополя, имел несчастье столкнуться с юным Файнгольдом. На невинное замечание будущего помощника прокурора о правилах поведения в общественных местах мажор свалил его на пол, бил ногами, а затем затушил о голову пострадавшего сигарету. Крымская прокуратура сочла это недостаточным, чтобы наказать хулигана.

Было и еще одно приключение юного дебошира, произошедшее 4 ноября 2007 года. Вечером этого дня в ресторане «Княжа втіха» гуляли Виталий Файнгольд и прокурор одного из районов Симферополя, являющийся, кстати, его родственником. Мажор, напившись до поросячьего визга, разбил глиняную вазу о голову охранника — сотрудника «Беркута», который по договору выполнял обязанности по охране общественного порядка. «Беркутенок» тогда молчать не стал, написал заявление, но дело замяли. Сейчас, как нам стало известно, прокуратура Киевского района Симферополя ведет дополнительную проверку по этому факту, так как пострадавший «беркутенок» не смирился и потребовал отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Симптоматично, что милиция могла и сама разобраться с этим фактом, но крымская прокуратура решила, что она это сделает более квалифицированно. Цену этой «квалифицированности» мы уже знаем по предыдущим примерам. Скорее всего, надзорное ведомство опять не найдет ни улик, ни состава преступления. А обществу будет продемонстрировано, что в случае с интересами мажоров правоохранительная система не может защитить даже людей в форме.

Лейла ТАКОШ, газета Первая крымская