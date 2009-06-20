Жители Алупки утопили в Черном море закрывающую вход на пляж калитку

Представители громады южнобережного города Алупка (Крым) в субботу утопили в Черном море закрывающую вход на пляж калитку.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщил депутат Алупкинского городского совета Василий КОРОЛЕВ.

По его информации, эта пляжная территория была передана Крымской епархией Украинской православной церкви в субаренду двум коммерческим фирмам.

Представители громады собрались на сход по вопросу выполнения принятого в начале июня решения местного горсовета о беспрепятственном доступе к пляжным зонам Алупки. Они хотели услышать отчет мэра, однако, по данным В.КОРОЛЕВА, руководитель города не пришел на собрание. После чего алупкинцы демонстративно утопили калитку в море.

В конце мая горожане с помощью кувалд и ломов снесли заборы и ограждения на пути к пляжам, в том числе и на данной территории. Местные жители говорят: через некоторое время калитка на пляже снова появилась. Сегодня, во время проведения схода граждан, она была открыта.

В.КОРОЛЕВ выразил надежду, что мэр Алупки выполнит решение о беспрепятственном и бесплатном доступе на пляжные территории города. «Конечно, жители надеются. Надежда умирает последней», - сказал депутат горсовета.

Мэр Алупки Андрей ХАРИТОНОВ не отказался от интервью ряду телеканалов. Он отметил, что все заборы, преграждающие вход на пляжи, надо сносить, и это нужно делать по закону.

Справка УНИАН. 30 мая в Алупке местные жители снесли ряд ограждений вокруг пляжей. В начале июня горсовет Алупки принял решение о беспрепятственном доступе на пляжи.

10 июня инициативная группа жителей Ялты снесла забор на одном из пляжей города.