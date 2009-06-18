Обманутый инвестор приковал себя к штабу Черноморского флота (фото)

В Севастополе обманутый российскими военными строителями инвестор коммерческого жилья 63-летний Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ приковал себя наручниками к ограждению штаба Черноморского флота.

А.ДОБРОВОЛЬСКИЙ считает данный акт жестом отчаяния, вызванным «полным безразличием» командования ЧФ РФ к ситуации с «недостроем» российским Строительным управлением четырех домов по улице Астана Кесаева.

«Я требую, чтобы кто-то из должностных лиц российского Военно-Морского флота в Москве, возможно, кто-то из Посольства России в Украине или из российского консульства переговорил со мной, подтвердил, что знает о нашей проблеме, и пообещал, что жилье, за которое заплатили около 200 пайщиков, будет наконец-то сдано», - заявил А.ДОБРОВОЛЬСКИЙ в телефонном интервью газете «Новый Севастополь».

Поддержать товарища к штабу флота на улицу Советскую прибыло около 30 пайщиков, ставших жертвами невыполнения Строительным управлением ЧФ РФ договорных обязательств. Российские военнослужащие, преградившие подходы к протестующему, не позволили пикетчикам передать организатору акции воду и медикаменты.

Митинг продлился около часа. Пикетчики скандировали «КЛЕЦКОВ, выходи!» (вице-адмирал Александр КЛЕЦКОВ - командующий ЧФ РФ).

Не дождавшись представителей командования ЧФ РФ, пикетчики разошлись, предварительно составив график дежурства в поддержку А.ДОБРОВОЛЬСКОГО. После этого к А.ДОБРОВОЛЬСКОМУ подошли шестеро военнослужащих и сняли наручники с железных прутьев ворот штаба, потребовав освободить зону поста контрольно-пропускного пункта.

История конфликта берет начало в 2007 году, когда СУ ЧФ, предварительно взяв оплату в валюте у почти двух сотен людей, в указанный в договоре срок так и не сдало жилье в эксплуатацию. Речь идет о четырех многоэтажных домах на улице Астана Кесаева, два из которых готовы на 95%. Переговоры, которые два месяца назад были подкреплены коллективным письмом-обращением к Президенту Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, премьер-министру Владимиру ПУТИНУ, министру обороны Анатолию СЕРДЮКОВУ, по мнению обманутых севастопольцев, результата не принесли.