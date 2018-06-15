Жадность побеждена. Крымчане начали снижать цены на аренду жилья у моря

Подведя итоги майских праздников и подсчитав количество заявок на бронирование в летний сезон, владельцы сдающейся в аренду недвижимости в Крыму наконец-то поняли, что явно перегнули палку с ценами. Угроза потерять отдыхающих, приносящих местным жителям основной доход, привела к, казалось бы, невозможному: стоимость квартир и номеров в отелях стала падать. Но нынешние скидки далеко не предел. Украинцы, окончательно разочаровавшиеся в крымском сервисе, все чаще, отдают предпочтение более комфортным и адекватным по стоимости зарубежныч направлениям. Даже в разгар сезона часть жилья на полуострове будет пустовать, а собственники, которым не удастся заполучить постояльцев, вынуждены будут снижать свои запросы.

Не получилось

Несмотря на предварительные прогнозы о том, что экономический кризис в стране и удорожание отдыха за рубежом из-за девальвации гривни увеличат приток туристов в Крым, отдыхающие не спешат туда ехать. По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма АРК, за пять месяцев нынешнего года на полуострове отдохнуло чуть более 400 тыс. человек, что почти на 20% меньше прошлогоднего показателя. При этом динамика падения спроса на услуги местных пансионатов и гостиниц еще выше — минус 25%. Особенно показательным стал провал туристического сезона в мае нынешнего года. По оценочным данным крымских риэлторов, в этот период в регионе пустовало не менее трети сдающегося внаем жилья и гостиничных номеров. Сами крымчане традиционно кивают на погоду, нарушившую их планы: в начале мая на полуострове шли дожди и держалась низкая температура воздуха (до +10ОС). Однако эксперты причину спада туристической активности видят в другом: готовясь к майскому сезону, владельцы курортного жилья повысили цены по сравнению с прошлым годом на 10–15% в долларовом эквиваленте, причем многие выставляли арендаторам курс даже выше коммерческого (до 8,2 грн./$). Самая дешевая квартира на ЮБК в это время стоила $30, а более-менее приличные апартаменты — от $50 в сутки. Как показала практика, такая жадность стала последней каплей для многих отдыхающих, долгие годы посещавших Крым по инерции, несмотря на чрезмерно завышенные цены, сомнительный сервис и неразвитую инфраструктуру.

Начало летнего сезона повергло местных риэлторов в недоумение — заказов на бронирование курортного жилья в несколько раз меньше обычного. По словам директора агентства «Южная жемчужина» Наталии Розинской, они зафиксировали снижение числа заявок в три раза. Причем те, кто все же готов ехать в Крым, ориентируются на эконом-варианты отдыха. «Большинство туристов просят подобрать квартиру за 100–150 грн. в сутки с человека, причем они готовы отказаться от питания и даже удобств в номере. Сокращаются и сроки аренды: отдыхающие, которые ранее бронировали жилье на две-три недели, в этом году ограничиваются неделей», — говорит она. Директор АН «Сарушен» Григорий Апресов отмечает снижение спроса и на элитные апартаменты, которые подыскивают единицы. Аналитик агентства «НТН» Елена Казакова поясняет отток платежеспособных клиентов из сегмента аренды тем, что многие в последние год-два приобрели жилье в собственность. Крымчане еще тешат себя мыслью о том, что в разгар сезона — в июле–августе — ситуация стабилизируется. Тем не менее придерживаться старой стратегии и ждать клиентов до последнего момента рискуют все меньше собственников сдающихся квартир. На полуострове наблюдается невиданное многие годы явление — падение цен.

Скидки еще впереди

На фоне существенного снижения спроса на отдых в Крыму предложение сдающегося внаем жилья, наоборот, увеличилось на 50%. «Многие владельцы, планировавшие продать свою недвижимость в межсезонье, потерпев фиаско, вынуждены сдавать ее в аренду. Кроме того, кризис заставил задуматься о дополнительном заработке на отдыхающих даже тех крымчан, которые ранее игнорировали курортные возможности региона. Сейчас сдается все больше квартир, собственники которых на лето выселяются на дачу или к родственникам», — рассказывает Григорий Апресов. Предложение отельных номеров также выросло. Хотя крупные рекреационные объекты в АРК за последний год не появились, мини-гостиниц открылось великое множество (в основном на ЮБК и восточном побережье). Правда, инвесторы по-прежнему ориентируются на состоятельную публику и не учли желания украинцев сэкономить. Среди премьер сезона Елена Казакова отмечает мини-отель «Веселый Хотэй» в Гурзуфе, оформленный в китайском стиле (двухместные номера — от 400 грн.), гостиницу со SPA-центром «Респект-холл» в Кореизе (номер — от 1 тыс. грн.), «Вилла София» в Ялте ($350) и пр.

В итоге, по оценкам экспертов, предложение жилья превышает имеющийся спрос примерно в полтора раза, что изменило ценовую политику его владельцев. С начала июня практически все арендодатели вернулись к тарифам прошлого года, зафиксировав расценки в гривнях по курсу 5,0 за $1. Накинуть к этой сумме «инфляционных» 10–20% решились немногие собственники апартаментов, рассчитанных на платежеспособных постояльцев. В агентстве «Абсолют Крым» говорят, что некоторые хозяева до сих пор не определились с ценами и готовы обсуждать их с каждым конкретным клиентом. В результате, если в июне 2008 г. однокомнатная квартира в Севастополе и Балаклаве стоила порядка 350 грн. в сутки, то сейчас — не дороже 250 грн. Причем даже в разгар сезона стоимость поднимется не более чем на 10–15% против традиционных 50%. «В Ялте жилье предлагают по цене от 180 до 350 грн. в сутки, а двухместный номер в мини-гостинице с видом на море можно арендовать за 700 грн.», — рассказывает г-жа Казакова. На восточном побережье (Коктебель, Судак, Малореченское), по ее словам, диапазон арендных ставок составляет 60–300 грн./сутки, а комнату в частном секторе без удобств можно снять и за 40 грн. Схожие тарифы и на западном побережье — за каждый день отдыха нужно уплатить 50–300 грн. с человека. Все чаще в заявленную сумму включены дополнительные услуги, скажем, трансфер на пляж, а то и питание. Эксперт уверена, что это далеко не предельные скидки. Даже в разгар сезона в Крыму будет свободное жилье, а собственники, которым не удастся заполучить постояльцев, станут и дальше снижать цены. В массовую распродажу включились даже некоторые гостиницы и пансионаты. Как сообщила Наталия Розинская, на ЮБК уже есть базы отдыха, предлагающие путевки по 100 грн. в сутки с человека с питанием.

Впрочем, акция пока не распространилась на другие объекты курортной инфраструктуры. На полуострове почти не осталось достопримечательностей и мест для отдыха, которые можно посетить бесплатно. «К примеру, в минувшем сезоне местные заповедники были открыты для свободного доступа, теперь же они платные (30–60 грн. входной билет плюс 20–40 грн. за парковку авто). Во многих поселках пляжная полоса заметно уменьшилась, так как прибрежные участки зачастую приватизированы и активно застраиваются», — сетует г-жа Розинская. Не спешат сбрасывать цены и владельцы ресторанов, продавцы продуктов питания и промышленных товаров, традиционно рассчитывая хорошо заработать на курортниках. Эксперт рынка недвижимости Виктория Светкова добавляет, что инвесторы слишком пассивны в организации развлечений для приезжих. Среди новых проектов, заслуживающих внимания, она называет лишь готовящийся к открытию каток на набережной в Ялте и ряд детских развлекательных заведений в Евпатории.

Людмила Ксенз, Деловая столица