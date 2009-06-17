Крым требует согласовывать с ним допуск иностранных войск

Верховная Рада Автономной Республики Крым требует от украинских властей согласовывать с ней допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, в этой связи крымские депутаты обратились к Верховной Раде Украины с просьбой внести изменение в Закон Украины «О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины», предусматривающее согласование с ВР Крым пребывание иностранных войск на территории автономии.

За это сегодня на пленарном заседании проголосовали 76 депутатов из 90, присутствовавших в зале. Всего в ВР Крыма - 100 парламентариев.

«На протяжении вот уже нескольких лет на территории Автономной Республики Крым проводятся военные учения с привлечением военных подразделений иностранных государств. Вместе с тем проведение таких учений неоднозначно воспринимается в обществе, провоцирует обострение противостояния между различными политическими силами», - говорится в пояснительной записке к постановлению крымского парламента.

Кроме того, заявляют депутаты, одним из приоритетных направлений крымской экономики является курортно-рекреационная и туристическая деятельность, а военные учения, считают они, «несут в себе угрозу экономических потерь в связи с сокращением потока туристов и граждан, приезжающих в Крым на отдых и лечение».

Согласно Конституции Крыма и Украины, решение вопросов обеспечения прав и свобод граждан, национального согласия, содействия охране правопорядка и общественной безопасности, а также участие в формировании основных принципов внутриполитической, внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности страны по вопросам, касающимся интересов крымской автономии, относится к компетенции парламента Крыма.