Крымские депутаты просят суд растолковать, сколько им сидеть

Крымские депутаты обратились в Конституционный Суд Украины с представлением признать неконституционным решение Верховной Рады Украины о назначении выборов в парламент автономии на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к КС, которое поддержали 75 депутатов из 90 присутствовавших в зале заседаний. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

В сентябре 2008 года было принято постановление ВР Крыма о внесении изменений в статью 22 Конституции автономии об увеличении срока полномочий крымских депутатов с 4-х до 5-ти лет. В марте 2009 года парламент страны принял закон, который предусматривает внесение изменений в Конституцию Крыма в части продления срока полномочий депутатов парламента автономии, при этом оговаривается, что действие закона не распространяется на нынешний созыв, изменения вступают в силу после избрания нового состава парламента республики.

Вместе с тем, отмечается в обращении в КС, пунктом 7 раздела XIV «Итоговые положения» закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» предусмотрено, что депутаты автономии избираются сроком на 5 лет, начиная с очередных выборов в 2006 году при условии вступления в силу закона об утверждении соответствующих изменений в Конституцию АРК.

Частью первой статьи 2 закона «О статусе депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым» установлено, что парламентарий избирается сроком на 5 лет на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования согласно Конституций Украины и Крыма, закона Украины о выборах депутатов.

Согласно пункту 1 Раздела VII «Заключительные положения» данного закона статья 2 вводится в действие со дня вступления в силу закона Украины о внесении изменений в Конституцию Крыма относительно срока полномочий Верховной Рады АРК.

«Таким образом, со дня опубликования Закона Украины ”Об утверждении изменения в статью 22 Конституции Автономной Республики Крым относительно срока полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым”, то есть с 9 апреля 2009 года, вступили в силу пункт 7 раздела XIV ”Итоговые положения” Закона Украины ”О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов” и статья 2 Закона Украины ”О статусе депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым”, которыми срок полномочий депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым определен в пять лет. Данные положения не изменены, не отменены и не признаны утратившими силу», - считают в крымском парламенте.

В соответствии со статьей 58 Конституции Украины, законы не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

«Нельзя не отметить, что пункт 37 части первой статьи 85 Конституции Украины не предоставляет право Верховной Раде Украины при принятии закона об утверждении изменений в Конституцию Крыма предусматривать в нем какие-либо дополнительные нормы», - добавили в парламенте автономии.

Вместе с тем, из пункта 1 раздела II «Заключительные положения» закона об утверждении изменения в статью 22 Конституции Крыма относительно срока полномочий депутатов автономии следует, что выборы в парламент автономии назначены на 2010 год. Верховная Рада Крыма считает, что этот пункт не отвечает части второй статьи 6, статье 19, статье 58, пункту 37 части первой статьи 85 и пункту 1 части первой статьи 138 Конституции Украины. В частности, отмечается в обращении в КС, согласно пункту 1 части первой статьи 138 Конституции к ведению Автономной Республики Крым отнесено назначение выборов депутатов крымской Верховной Рады.

В этой связи крымский парламент просит КС признать пункт 1 раздела II «Заключительные положения» закона Украины от 19 марта 2009 года №1167-VI не соответствующим Конституции страны.