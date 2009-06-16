Очевидное и невероятное: в Крыму заявляют о бесплатных пляжах

В Крыму заявляют о бесплатном доступе на пляжи.

Опрошенные корреспондентом УНИАН сотрудники отделов и управлений курортов ряда регионов Крыма уверяют, что деньги за вход на пляжи не берутся, нужно платить только за дополнительные услуги.

Так, в Евпатории сообщили: в городе насчитывается 73 пляжа, из них три – коммунальные.

Местные жители при предъявлении паспорта или его ксерокопии могут бесплатно пройти на пляжи, кроме тех, которые принадлежат санаторно-курортным учреждениям. «Пребывание неорганизованных отдыхающих на пляжах санаториев по всем нормам недопустимо», – отметили в отделе курорта и туризма. Сейчас почти все пляжи Евпатории открыты.

«Вход бесплатный, но деньги берутся за услуги. То есть, ты должен заплатить за ногомойку, душ, туалет. Это стоит от 3-4 гривень», – сказала собеседница агентства. Если отдыхающий хочет взять напрокат шезлонг или топчан – это отдельная услуга, за которую нужно платить отдельно.

В Ялте не смогли уточнить общее количество пляжей, отметив при этом, что по решению сессии исполкома горсовета «доступ на пляжи – бесплатный». Платить приходится за пляжные услуги.

В Алуште 50 пляжей, из них 2 – коммунальные. По решению местных властей плата взимается за пользование пляжным инвентарем. Все пляжи Алушты уже открыты, отметили в отделе курортов и туризма.

В Феодосии, в черте города, расположены 39 пляжей. «Принято решение сессии, что вход на пляж – бесплатный, деньги берутся за душ, лежак – то есть за дополнительные услуги», – отметили в управлении курортов.