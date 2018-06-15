ФСБ покинет Крым раньше, чем Черноморский флот

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко недавно заявил о необходимости вывода из Крыма сотрудников ФСБ, находящихся в составе Черноморского флота РФ. Почему возник этот вопрос, способна ли украинская власть контролировать ситуацию в Крыму, какова роль спецслужб в формировании внешней и внутренней политики Украины, как складываются отношения СБУ и ФСБ – об этом Валентин Наливайченко рассказал в интервью.

– Валентин Александрович, почему именно сейчас СБУ требует вывести подразделения ФСБ из Крыма, о каком количестве людей и о каких потенциальных угрозах безопасности Украины идет речь?

– В этом нет ничего сенсационного. Сотрудники ФСБ начали работать на базе временно дислоцирующегося в Крыму российского флота после того, как в 2000 году СБУ и в то время Министерство безопасности РФ подписали соответствующий протокол. Речь шла об обеспечении безопасности базы.

Подчеркну, мы говорим не об угрозах со стороны флота, а о возможных угрозах флоту. Это важно, поскольку к настоящему моменту мы создали мощное контрразведывательное подразделение, работающее в Симферополе, Севастополе, в других городах Крыма. Украина собственными силами может обеспечить безопасность базирования ЧФ РФ, подразумевая весь комплекс возможных угроз. Как только мы это сделали, сразу же известили российскую сторону о том, что перестал быть актуальным вопрос о необходимости пребывания российской, то есть иностранной спецслужбы на территории Украины.

Что касается численности, то, как известно, внешнеполитические ведомства Украины и России на прошлой неделе договорились подписать протокол о предоставлении информации относительно общей численности личного состава и основных вооружений ЧФ РФ, которые находятся на территории Украины.

– Российская сторона разделяет вашу позицию или вопрос о выводе сотрудников ФСБ грозит перерасти в очередной украинско-российский скандал?

– Конечно, они выведут своих сотрудников. В этом нет ни причин для скандала, ни политического контекста вообще. Это рутинный вопрос: у нас, как у страны временного пребывания иностранной военной базы, есть возможности обеспечить безопасность базирования, начиная от правопорядка на своей территории и заканчивая антитеррористическим режимом. Нам для этого не нужны помощь и физическое присутствие иностранных спецслужб.

В этом году, если согласуем вопрос с ФСБ РФ, возможно, проведем антитеррористические учения на территории временного базирования российского флота, чтобы наши российские коллеги убедились, что оперативные сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа» способны защитить российских моряков. Если понадобится, то и с оружием в руках.

Мы все делаем корректно и в правовом поле – заблаговременно предупредили российскую сторону по дипломатическим каналам. У нас партнерская и очень открытая позиция.

– А само базирование российского флота доставляет много хлопот СБУ?

– Отчего? У нас есть базовый договор, двусторонние соглашения о базировании флота – украинские государственные ведомства руководствуются этими документами. Аренда объектов и инфраструктуры, экологические и экономические вопросы, процедура согласования передвижения кораблей – все это урегулировано документами, которые четко определяют исполнителей. СБУ в каждом вопросе имеет свою сферу ответственности. Вот конкретный пример: в прошлом году на побережье Крыма была обнаружена современная военная торпеда неизвестного происхождения. Мы сразу же вышли на контакт с российскими военными на нашей территории, вместе профессионально и тихо решили проблему. Наша часть работы – это ежедневное обеспечение безопасности как военной базы, так и наших граждан.

– Украинская власть обычно жестко реагирует на заявления российских политиков относительно принадлежности Севастополя, Крыма. Насколько эффективно силами СБУ бороться с такими политическими взглядами?

– Если заявления, ставящие под сомнение территориальную целостность Украины, делаются на официальном уровне, мы жестко реагируем. Так поступило бы любое государство. Но, положа руку на сердце, я бы сказал, что гораздо больше претензий у спецслужбы не к иностранцам, а к украинским гражданам. Я говорю о тех организациях, которые, именуясь пророссийскими, на самом деле являются только антиукраинскими. По сути, они действуют против обоих государств, в ущерб интересам наших народов. Такие организации заинтересованы в том, чтобы искусственно раздувать украинско-российские скандалы – им нужно обратить на себя внимание, они надеются получить финансирование под свои бредовые лозунги…

– О каких организациях вы говорите?

– Сейчас возбуждено несколько уголовных дел по фактам сепаратизма, в которых фигурируют, в частности, «Севастополь–Крым–Россия», «Сойм подкарпатских русин», другие организации. Дела будут доведены до суда, который определит меру наказания виновных. СБУ собирала доказательства, поскольку защита государственности и территориальной целостности Украины – наша первоочередная задача.

Ранее мы через суд добились запрета на нашей территории таких организаций, как «Прорыв», Евразийский союз молодежи. Мы доказали, что они являются экстремистскими, их деятельность противозаконна и угрожает безопасности нашего государства.

Сейчас мы работаем с представителями украинских политических организаций, которые, пребывая за границей, в том числе в России, поднимают вопросы о том, что они готовы провести референдум то ли об отделении Крыма, то ли Севастополя… Наша задача в том, чтобы не допустить нарушения закона. Конечно, референдум можно провести где угодно – по инициативе местной общины. Но это нужно делать законным путем, без вмешательства других стран.

– Официальный Киев, на ваш взгляд, в полной мере контролирует ситуацию в Крыму? Кто тогда дирижирует скандалами, связанными с возвращением крымских татар, земельными вопросами?

– С ситуацией в Крыму есть вопросы. Не случайно на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии президента Виктора Ющенко было принято решение о том, что в Крыму, как и в любой области Украины, нужно открыть представительства органов центральной власти и направить соответствующие бюджетные потоки. Это единственный способ не только утверждать на общегосударственном уровне крымские программы, касающиеся расселения крымских татар, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, но и реализовывать их.

– О помощи в реализации названных вами программ ранее заявляло посольство США в Украине, собиравшееся открыть американское представительство в Крыму. Почему от этой идеи недавно отказались?

– Я не знаю, отказались ли. Сейчас в посольстве США проходит кадровая ротация: подождем прибытия нового посла, чтобы услышать позицию американского правительства. А проблемы возникли, на мой взгляд, из-за того, что крымская власть безосновательно политизировала вопрос открытия американского представительства. И это было ошибкой. Мы же все видим прекрасные результаты работы в Крыму Генерального консульства РФ. Пришли дипломаты – за ними российский бизнес, капитал, усилилось экономическое сотрудничество. Ведь консульство помогает им, консультирует, решает множество проблем. МИД Украины, со своей стороны, обязал местные органы власти содействовать консульству РФ. В результате выигрывает Крым, ведь создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, повышается уровень жизни рядовых граждан, наполняется бюджет.

С таких же позиций нужно рассматривать перспективу открытия в автономии представительств других стран, не только США. Ведь крымская власть заинтересована в притоке инвестиций. Мы открыты для сотрудничества, хотя, следует признать, наиболее активно в Крыму сейчас работает российский бизнес.

– Кстати, у украинской стороны недавно возникли очень серьезные претензии к Генконсульству РФ. Располагает ли СБУ доказательствами того, что через эту структуру незаконно выдавали российские паспорта тысячам граждан Крыма, как говорят украинские политики?

– Я не буду комментировать политические заявления. Суть в том, что в Украине запрещено двойное гражданство. Но любой гражданин, отказавшись от украинского, может получить гражданство другой страны, в том числе России. Проблема возникла из-за несогласованности действий: кто, когда, кого должен уведомить о сдаче паспорта и выдаче нового. Договориться о процедуре должны внешнеполитические ведомства двух стран, в этом нет ничего сложного, работа ведется. И, конечно, речь не может идти о таких абсурдных вещах, о которых говорили отдельные украинские политики, – мол, СБУ должна гоняться за гражданами, проверять паспорта, устраивать облавы… Уверяю вас, ничего подобного нет и не будет. Мы должны действовать согласно утвержденной процедуре.

– Есть ли процедуры, предполагающие участие СБУ в силовых сценариях? Вы рассматриваете такой вариант развития внутренней политической ситуации в Украине?

– Мы работаем с реальными угрозами, а не мифическими. Я очень рад, что закон определяет: СБУ вне политики и мы не можем являться членами политических партий.

Я утверждаю, что силовой сценарий в Украине невозможен. Это политическая выдумка, миф, популярный среди отдельных украинских политиков с 2007 года (с момента досрочных выборов в Верховную Раду. – «НГ»). Опровергая подобные утверждения, скажу, что Виктор Ющенко всегда давал совершенно иные указания – защищать граждан независимо от их политических взглядов. Ни СБУ, ни правоохранительные органы и другие силовые структуры не будут принимать участия ни в каких силовых сценариях. Это напрямую запрещено законом, а незаконные приказы не могут быть выполнены. Наша задача – обеспечить конституционный порядок в стране и не допустить кровопролития.

– Но ведь недавно президент Украины заявил об угрозе конституционного переворота. Разве предотвращение переворота не касается защиты прав граждан и не входит в вашу компетенцию?

– Входит только в том случае, если в стране осуществляется попытка вооруженного переворота. Подчеркну: если люди с оружием в руках восстанут против конституционного строя, спецслужба вмешается. Для этого у нас создано спецподразделение «Альфа», бойцы которого обучены эффективно и молниеносно противодействовать тем, кто незаконно берет в руки оружие, чтобы насильственно сменить власть. Но в любые политические процессы мы не вмешиваемся – существуют правовые и судебные механизмы и процедуры решения возникающих проблем.

– Недавно вы присутствовали на совещании у президента по вопросам, связанным с деятельностью компании «Нафтогаз Украины». Означает ли это, что газовая сфера стала угрозой национальной безопасности?

– Президент дал задание всем государственным органам, представители которых в четверг (11 июня. – «НГ») присутствовали на совещании, в том числе правительственным и правоохранительным органам, Генпрокуратуре: за 10 дней нужно разработать целостный и единый план обеспечения бесперебойного функционирования всего газового комплекса Украины. Это делается для того, чтобы исключить такие угрозы, как банкротство «Нафтогаза», срывы поставок, проблемы с наполнением газовых хранилищ. Президент четко сказал: Украина должна стать надежным партнером России и ЕС.

– Это можно сделать за 10 дней?

– Я уверен, что возможно.

– Шла ли речь об экономической ситуации в целом? СБУ располагает информацией о реальном положении дел, о возможности дефолта?

– Давайте сузим вопрос до границ компетенции нашей службы. Мы не правительство – не влияем на экономическую ситуацию в целом и даже не отслеживаем действия исполнительной власти в этой сфере. Некогда в СБУ была параллельная структура, сопровождавшая деятельность правительства. Виктор Ющенко реформировал службу, и наши задачи стали адресными. Скажем, мы курируем некоторые аспекты экономической безопасности – отдельные подразделения и виды деятельности компаний «Нафтогаз Украины», «Недра Украины». В широком смысле в нашей компетенции находится борьба с коррупцией, устранение угроз техногенных аварий, только то, что касается национальной безопасности.

– По каким причинам и ради достижения каких целей СБУ возбудила уголовное дело по факту Голодомора? Правда ли, что итогом расследования могут стать иски к России как правопреемнице СССР?

– Верховная Рада еще в 2006 году приняла закон о Голодоморе, статья первая которого определяет Голодомор 1932–1933 годов геноцидом. Согласно украинскому Уголовному кодексу статья о геноциде относится к подследственности СБУ. Соответственно, проведя необходимые доследственные действия в сотрудничестве с Национальным институтом памяти, мы возбудили уголовное дело. Это наша обязанность. Сейчас в 17 областях Украины работают специальные следственные группы, которые в рамках дела расследуют преступления, совершенные в 1932–1933 годах. Надеюсь, что к ноябрю дело будет передано в суд.

Что касается третьей стороны – России или любого другого государства – ни о каких претензиях с нашей стороны речи не идет. Преступление было совершено на территории Украины, исполнители и организаторы будут официально установлены следственным путем, но по рассекреченным документам известно, что это представители украинской власти, украинской Компартии и существовавших в то время на территории Украины карательных органов. Поэтому мы сами расследуем их преступления и передадим дело в украинский суд.

– Вы сотрудничаете с ФСБ? Есть ли сложности во взаимоотношениях двух спецслужб?

– Наше сотрудничество определено специальным межведомственным соглашением. Могу сказать, что мы совместно работаем по многим направлениям, на сегодня СБУ и ФСБ – надежные партнеры. Скажем, в противодействии контрабанде мы получили впечатляющие результаты, о которых СБУ доложила президенту Украины. Думаю, ФСБ также доложила президенту РФ. Благодаря совместной работе нам удалось прекратить деятельность огромных компаний с миллиардными оборотами, география незаконных сделок которых простиралась от Сахалина до Украины. На сегодня официальный представитель ФСБ работает в Киеве, а представитель СБУ – в Москве. Мы наладили прямые контакты, чтобы не действовать через политиков и газеты, а оперативно и эффективно решать возникающие проблемы.

Татьяна Ивженко, Независимая газета