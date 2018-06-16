Жители Южного берега Крыма устроили пляжную революцию (фото)
Крымчане с ломами в руках прокладывают дорогу к морю... Граждане сносят заборы... Ялта взяла пример с Алупки...
Жители Южного берега Крыма устроили пляжную революцию. Граждане с ломами и кувалдами сносят заборы, мешающие свободному доступу к морю.
Первыми крушить ограждения начали алупкинцы. Идея понравилась ялтинским "аборигенам".
Мэр Ялты Сергей Брайко с пониманием относся к "почину" горожан.
"Уже давно пора провести инвентаризацию всех южнобережных пляжей, оставить несколько с ограниченным доступом для специализированных или элитных санаториев", – считает Брайко.
Он говорит: большая часть пляжей без ущерба для здравниц может быть открыта для посещения "дикарей" (неорганизованных отдыхающих).
Жители Южнобережья обещают продолжить "заборную революцию".
На фото: жители Алупки и Ялты крушат заборы.
Фото Алексея Сувирова/ УНИАН