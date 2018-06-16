Жители Южного берега Крыма устроили пляжную революцию (фото)

Жители Южного берега Крыма устроили пляжную революцию (фото)

20:00, 11 июня 2009
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Крымчане с ломами в руках прокладывают дорогу к морю... Граждане сносят заборы... Ялта взяла пример с Алупки...

Жители Южного берега Крыма устроили пляжную революцию. Граждане с ломами и кувалдами сносят заборы, мешающие свободному доступу к морю.

Первыми крушить ограждения начали алупкинцы. Идея понравилась ялтинским "аборигенам".

Мэр Ялты Сергей Брайко с пониманием относся к "почину" горожан.

"Уже давно пора провести инвентаризацию всех южнобережных пляжей, оставить несколько с ограниченным доступом для специализированных или элитных санаториев", – считает Брайко.

Он говорит: большая часть пляжей без ущерба для здравниц может быть открыта для посещения "дикарей" (неорганизованных отдыхающих).

Жители Южнобережья обещают продолжить "заборную революцию".

На фото: жители Алупки и Ялты крушат заборы.

Фото Алексея Сувирова/ УНИАН

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