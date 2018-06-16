Правительство взяло на себя вино

Верховная Рада приняла закон, определивший дальнейшую судьбу старейшего украинского винодельческого объединения "Массандра". Документом запрещается приватизация имущества объединения, налагается мораторий на банкротство, отчуждение имущества и изменение целевого назначения земель. Впрочем, ни этим документом, ни какими-либо подзаконными актами пока не определяются источники финансирования объединения, что делает будущее "Массандры" еще более неопределенным, чем до сих пор.

Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" создано в 1936 году на базе Ялтинского завода марочных вин. В состав объединения входят девять сельскохозяйственных предприятий. Общая площадь виноградников объединения составляет 4,018 тыс. га. Объединение производит 28 марок марочного столового вина, 35 – десертного. Выпускает вина линейки брендов "Массандра" и "Южнобережный". Наиболее известные марки: "Мускат белый красного камня", "Кагор `Южнобережный`", "Портвейн `Аю-Даг`".

Верховная Рда приняла в целом закон #0879, которым определяется структура, полномочия и особенности правового экономического режима "Массандры". Согласно документу, объединение получило статус госконцерна, который управляется Кабинетом министров. Закон также вводит мораторий на изменение целевого назначения и аренду земель, переданных в постоянное пользование концерна; пятилетний запрет на отчуждение имущества предприятий винодельческого объединения, санации и проведения процедуры банкротства; запрещает приватизацию хозяйственных комплексов "Массандры".

Соавтор принятого закона, глава комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельным ресурсам Николай Присяжнюк (Партия регионов) рассказал, что виноградники "Массандры" обеспечивают 60% экспорта вина и виноматериалов. Несмотря на это, около 200 га уникальных виноградников уже переданы частным инвесторам, которые вырубают их и используют освободившиеся земли под застройку. Только своевременное обращение в Генпрокуратуру позволило остановить фактическую приватизацию еще 300 га земли. Господин Присяжнюк надеется, что с принятием закона проблемы разбазаривания объединения прекратятся: "Мы дали `Массандре` пять лет, которые позволят оценить, насколько государству необходим этот винодельческий комплекс".

Впрочем, у нового закона есть и противники. Так, директор одного из предприятий "Массандры" – ГП "Ливадия" – Виктор Назаров уверен, что государственная форма собственности себя изжила. "Наши совхозы находятся в плачевном состоянии – мы не получаем финансирования, сотрудники не получают зарплату, и мы вынуждены продавать виноматериалы по ценам ниже рыночных. Например, знаменитый массандровский `Мускат белый красного камня` в рознице стоит 100-150 грн за бутылку (0,7 л), а мы продаем по 12 грн/л. Частные инвестиции нужны для реконструкций линий розлива, закупки оборудования, горюче-смазочных материалов, удобрений", – отметил он.

В Минагрополитики ситуацию не комментируют. Но источник Ъ в министерстве отметил, что сейчас государство дотирует лишь закупку молодых сортов винограда и рекультивацию старых. В прошлом году на это потратили 7-8 млн грн. Но на реконструкцию винодельческих заводов ничего не выделяется. В этом году бюджетные дотации составят лишь 453,6 тыс. грн. "Надеюсь, что с принятием закона ситуация изменится. Ведь объединение нуждается в миллиардных вливаниях", – говорит собеседник Ъ.

Мария ЦАТУРЯН; Заир АКАДЫРОВ. КоммерсантЪ