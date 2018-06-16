Правительство взяло на себя вино
ВР приняла закон, определивший дальнейшую судьбу старейшего украинского винодельческого объединения. Пока не определены источники финансирования «Массандры», что делает будущее предприятия еще более неопределенным, чем до сих пор...
Верховная Рада приняла закон, определивший дальнейшую судьбу старейшего украинского винодельческого объединения "Массандра". Документом запрещается приватизация имущества объединения, налагается мораторий на банкротство, отчуждение имущества и изменение целевого назначения земель. Впрочем, ни этим документом, ни какими-либо подзаконными актами пока не определяются источники финансирования объединения, что делает будущее "Массандры" еще более неопределенным, чем до сих пор.
Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" создано в 1936 году на базе Ялтинского завода марочных вин. В состав объединения входят девять сельскохозяйственных предприятий. Общая площадь виноградников объединения составляет 4,018 тыс. га. Объединение производит 28 марок марочного столового вина, 35 – десертного. Выпускает вина линейки брендов "Массандра" и "Южнобережный". Наиболее известные марки: "Мускат белый красного камня", "Кагор `Южнобережный`", "Портвейн `Аю-Даг`".
Верховная Рда приняла в целом закон #0879, которым определяется структура, полномочия и особенности правового экономического режима "Массандры". Согласно документу, объединение получило статус госконцерна, который управляется Кабинетом министров. Закон также вводит мораторий на изменение целевого назначения и аренду земель, переданных в постоянное пользование концерна; пятилетний запрет на отчуждение имущества предприятий винодельческого объединения, санации и проведения процедуры банкротства; запрещает приватизацию хозяйственных комплексов "Массандры".
Соавтор принятого закона, глава комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельным ресурсам Николай Присяжнюк (Партия регионов) рассказал, что виноградники "Массандры" обеспечивают 60% экспорта вина и виноматериалов. Несмотря на это, около 200 га уникальных виноградников уже переданы частным инвесторам, которые вырубают их и используют освободившиеся земли под застройку. Только своевременное обращение в Генпрокуратуру позволило остановить фактическую приватизацию еще 300 га земли. Господин Присяжнюк надеется, что с принятием закона проблемы разбазаривания объединения прекратятся: "Мы дали `Массандре` пять лет, которые позволят оценить, насколько государству необходим этот винодельческий комплекс".
Впрочем, у нового закона есть и противники. Так, директор одного из предприятий "Массандры" – ГП "Ливадия" – Виктор Назаров уверен, что государственная форма собственности себя изжила. "Наши совхозы находятся в плачевном состоянии – мы не получаем финансирования, сотрудники не получают зарплату, и мы вынуждены продавать виноматериалы по ценам ниже рыночных. Например, знаменитый массандровский `Мускат белый красного камня` в рознице стоит 100-150 грн за бутылку (0,7 л), а мы продаем по 12 грн/л. Частные инвестиции нужны для реконструкций линий розлива, закупки оборудования, горюче-смазочных материалов, удобрений", – отметил он.
В Минагрополитики ситуацию не комментируют. Но источник Ъ в министерстве отметил, что сейчас государство дотирует лишь закупку молодых сортов винограда и рекультивацию старых. В прошлом году на это потратили 7-8 млн грн. Но на реконструкцию винодельческих заводов ничего не выделяется. В этом году бюджетные дотации составят лишь 453,6 тыс. грн. "Надеюсь, что с принятием закона ситуация изменится. Ведь объединение нуждается в миллиардных вливаниях", – говорит собеседник Ъ.
Мария ЦАТУРЯН; Заир АКАДЫРОВ. КоммерсантЪ