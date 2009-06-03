Крымские пограничники задержали находящегося в розыске россиянина

Крымские пограничники задержали с поддельным паспортом находящегося в розыске 38-летнего россиянина, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«Многое указывало на то, что документ поддельный, хотя мужчина доказывал обратное», – говорится в сообщении.

Гражданина задержали до выяснения личности, пограничники направили запрос в Российскую Федерацию. «Выяснилось, что задержанный не тот, за кого себя выдаёт. Было установлено, что поддельный паспорт он приобрёл в Москве с целью покинуть Россию, так как находился в розыске за совершение преступлений по статьям 105, 111, 112, 222 Уголовного кодекса РФ, а настоящие документы были у его знакомой на родине», – отметила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления.

Керченский городской суд признал гражданина России виновным в нарушении государственной границы Украины. Ему назначено наказание в виде 850 гривен штрафа.

«После объявления решения суда представители прокуратуры Украины предъявили россиянину обвинения в уголовных преступлениях. Он взят под стражу сотрудниками милиции в зале суда», – говорится в сообщении.