Экологи призвали к скорейшему решению мусорной проблемы Крыма

Президент Крымской академии наук, лидер республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор ТАРАСЕНКО призвал руководство автономии к скорейшему решению «мусорной проблемы».

В открытом обращении к крымскому спикеру Анатолию ГРИЦЕНКО и премьеру автономии Виктору ПЛАКИДЕ эколог назвал сложившуюся ситуацию по обращению с твердыми бытовыми отходами «серьезным препятствием для реализации стратегических задач устойчивого эколого-социально-экономического развития курортного Крыма».

«Проблема санирования территорий и утилизации ТБО является одной из острейших экологических проблем Крыма. На 28 городских свалках накопилось более 70 млн. м3 бытовых отходов. Ежегодно поступает на эти полигоны-свалки более 1 млн. тонн отходов. В сельских населенных пунктах насчитывается более 240 свалок ТБО. Практически все полигоны-свалки не отвечают существующим санитарно-гигиеническим требованиям», - говорится в заявлении В.ТАРАСЕНКО.

Он напомнил, что ученые Крымской академии наук вместе с Российской Академией естественных наук разработали региональную стратегию обращения с ТБО. В ее основу положены экологические, социальные и экономические принципы.

На первом этапе реализации стратегии предполагается реконструкция и рекультивация существующих мусорных свалок, наведение порядка в ЖКХ городов Крыма, создание мусоросортировочных станций и индустрии по переработке ценных фракций ТБО с получением товарной продукции, строительство в Степном Крыму нескольких крупных оборудованных полигонов.

Второй этап предусматривает долгосрочные меры по организации безотходного рециклинга с получением тепла, электроэнергии, стройматериалов и других видов продукции. Обосновывается создание 4-х крупных полигонов и мусороперерабатывающих заводов в Западном, Северном, Северо-Восточном и Восточном Крыму.

Основные подходы и принципы стратегии легли в основу республиканской стратегии обращения с ТБО, принятой Советом министров Крыма в 2006 году, отметил В.ТАРАСЕНКО. «К сожалению, кризисная ситуация в экономике страны и крымского региона, как и отсутствие реального зарубежного инвестора, не благоприятствуют практической реализации стратегии», - подчеркнул он.

В настоящее время Крымская академия наук участвует в разработке субрегиональных программ обращения с ТБО в Бахчисарае, Большой Ялте, Феодосии, Белогорском, Черноморском и других районах Крыма. «Эти работы поддерживаются городскими и поселковыми головами, а также руководителями райгосадминистраций. Академия сотрудничает с итальянской компанией B-FLAPS, которая разработала и внедрила технологии полного рециклинга ТБО в Бразилии и ряде стран Латинской Америки, Африки и Европы. В АРК пока не найдены средства для разработки и реализации такого проекта в Крыму», - отметил В.ТАРАСЕНКО.

Он заявил, что в 2009 году «желательно определиться с заказчиком проектных работ, источниками финансирования и приступить, наконец, к реализации проекта».