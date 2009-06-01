Два пляжа Ялты стали официальными кандидатами на «Голубой флаг»

Два ялтинских пляжа – Массандровский пляж и пляж гостиницы «Ялта-Интурист» – получили официальный статус кандидатов на присоединение к международной экологической программе «Голубой флаг» с присвоением соответствующих сертификатов.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на представителя этой программы в Украине Викторию РАДЧЕНКО.

Вручая документы арендатору Массандровского пляжа и представителю гостиницы «Ялта-Интурист», она отметила, что на этих объектах «очень многое сделано для приведения их в соответствие с экологическими требованиями, принятыми в Европе». Представитель программы считает, что уже через год оба объекта могут стать обладателями «Голубого флага», говорят в мэрии.

Сертификат качества пляжей «Голубой флаг» утвержден во Франции в 1985 году.