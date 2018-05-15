Учения эконом-класса провели в Крыму (фото)

Из-за тотального безденежья Вооруженные силы Украины не могут проводить плановые тактические учения в полном объеме, сообщает канал 24

Поэтому военные отрабатывают свои действия в экономном режиме: вместо некоторых настоящих военных элементов – имитация.

"То, что касается подготовки Вооруженных сил, то мы получили в этом году в бюджетных назначениях в 6 раз меньше, чем в прошлом году. Если говорить относительно наших потребностей – это в 24 раза меньше, чем мы заказывали. Для того, чтобы показать готовность ВМС, нам нужен был бы по крайней мере уровень прошлого года", – сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Кириченко.

Но, невзирая на финансовые трудности, к учениям на Донузлаве удалось привлечь 10 самолетов и вертолетов, 5 кораблей и 65 единиц спецтехники, 650 военных.

Военные отработали все элементы борьбы с условным противником в море, воздухе и на суше.

"Незаконные вооруженные формирования проводят пиратские действия на море. Мы должны быть готовы к этому. Это и является особенностью нынешних учений", – говорит их руководитель Юрий Ильин.

Фото Алексея Сувирова. УНИАН