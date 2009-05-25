Предприниматель задушил, отрезал ноги знакомому и утопил его в море
11:37, 25 мая 2009Крым
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Евпаторийский ужас
В Крыму предприниматель задушил, расчленил и утопил в Черном море знакомого.
Как сообщает Департамент связей с общественностью МВД Украины, 22 мая в море в районе Евпатории найдено тело 28-летнего безработного мужчины. Мертвый был с признаками удушения и без ног.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 54-летний частный предприниматель. "По предварительным данным, он задушил мужчину во время ссоры на почве неприязненных отношений утром 10 мая. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело и бросил его в море", - говорится в сообщении МВД.
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