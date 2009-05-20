Выставка «Царский крест» открылась в Симферополе

В Симферополе, в Центральном музее Тавриды, открылась российская выставка «Царский крест», рассказывающая о жизни и гибели семьи последнего русского императора Николая II.

Как сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии, на выставке представлены фотографии и документы, относящиеся к разным периодам жизни Николая II — как детским и юношеским годам, так и времени государственного правления. Часть выставки посвящена последним 17 месяцам жизни, которые царская семья провела под арестом, и трагедии в Екатеринбурге — расстрелу императора и его близких.

В крымскую экспозицию включена выставка «От милосердия к святости» о жизни княгини Елизаветы Федоровны Романовой, родной сестры императрицы.

Выставки созданы при участии Государственного архива Российской Федерации, Музея современной истории России, Российского благотворительного Фонда Апостола Андрея Первозванного и Екатеринбургской епархии.

Выставка работает в Симферополе до июля.