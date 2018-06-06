Нацбанк «ударил» депозитом по валюте

Существует мнение, и оно вполне заслуживает внимания, что решением отменить существующий де-факто уже несколько месяцев мораторий на досрочное снятие депозитов НБУ пытается замедлить темп девальвации доллара на украинском валютном рынке. Ну, или не позволить чересчур резко укрепляться национальной валюте - гривне, что в принципе одно и тоже (вспомним упорные утверждения Стельмаха о том, что НБУ с баксом не работает, а все операции проводит исключительно с гривней). С точки зрения монетарной теории, это вполне правильное решение, так как увеличение объема свободных денег может привести к росту спроса на доллар, прежде всего наличный, и тем самым укрепить курс «зеленого» по отношению к гривне. В свое время необходимость запрета на досрочное снятие депозитов объяснялась наличием риска, что лишние деньги обвалят курс доллара за 10 грн. Теперь ситуации иная, и самое время не допустить укрепления гривни ниже 7 грн. за долл. Но в данном случае возникает вопрос: позволит ли текущая ситуация затормозить девальвацию гривни, даже после снятия моратория?...

"Плюсы" и "минусы" моратория

Действительно, на определенном этапе именно мораторий на снятие депозитов был главным сдерживающим фактором девальвации гривни. В конце прошлого года сложилась ситуация, когда население и предприятия массово «выводили» деньги из банковского сектора, при этом, не имея реальной альтернативы банкам, деньги конвертировали в доллары как объект вложения, совершенно не обращая внимания на то, что доллары - это средства платежа, а не накопления. В данный момент ситуация изменилась. При падающем курсе доллара, он уже не рассматривается как объект инвестирования, наоборот - владельцы «зеленых» спешат избавиться от излишка валюты, понимая, что как средство платежа она на территории Украины не имеет ценности.

Поэтому ожидать активного укрепления доллара не приходится, скорее всего, будет наблюдаться его дальнейшая девальвация, но высвобождение денег «из моратория» сделает эту девальвацию плавной. В тот же момент отмена моратория внесет свои существенные коррективы в состояние экономики Украины.

В связи с мораторием есть еще один вопрос - увеличится ли отток денег с банковских депозитов? Скорее всего, «Да!». На это есть ряд существенных причин и одна из них вполне закономерная в условиях кризиса. Многие вкладчики будут вынуждены забрать деньги с депозитов, так как в условиях безработицы они будут их единственным доходом в ближайшие месяцы. Эти люди не будут массово покупать доллары на деньги, изъятые из банковского сектора, но однозначно будут их тратить на товарном рынке и тем самым стимулировать рост инфляции. Хотя роль их в раскручивании спирали инфляции не будет столь высока.

Куда больше на рост цен на товарном рынке повлияют деньги, снятые с банковских депозитов юридическими лицами и крупными частными вкладчиками. Невозможность снять деньги с депозита стимулировала падение цен на недвижимость и автомобили, а самое главное позволила по итогам весенних месяцев зафиксировать торможение роста инфляции. Теперь же деньги, снятые с банковских депозитов, будут направлены на покупку «дешевой» недвижимости, автотранспорта и товаров промышленного производства. Мораторий сдерживал эти покупки и существенно влиял на рыночные цены.

И еще об одном. Снятие моратория не коснется банков, в которых введена временная администрация, а также банков, претендующих поучаствовать в рекапитализации. Между тем, список банков под господдержку до сих пор не утвержден, хотя они назывались неоднократно (по информации Минфина, рекапитализации подлежат банки: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк» и "Киев"). И вопрос - стоит ли бежать в эти банки за своими кровно заработанными – остается открытым…

Насколько массовым будет отток денег из банковского сектора спрогнозировать сложно. Есть надежда, что в целом он не превысит 3% в месяц.

(Отметим, по данным НБУ, объем депозитов физических лиц в апреле 2009-го увеличился на 0,6% (с начала года уменьшился на 10,7%) – до 192,5 млрд. грн. Объем средств населения в национальной валюте увеличился на 1,1% (с начала года уменьшился на 8,8%) – до 98,5 млрд. грн., в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 0,1% (с начала года уменьшился на 12,6%) – до 12,2 млрд. долл.).

В наиболее сложной ситуации могут оказаться небольшие банки, которые очень уязвимы в условиях кризиса. Итоги работы банковского сектора за первый квартал показали, что, несмотря на все панические настроения и недоверие к банковскому сектору, частичная ротация средств из небольших банков в крупные имела место. Теперь же, после отмены моратория, эта тенденция может стать более активной. Часть вкладчиков из-за желания защитить свои сбережения переведет капитал в более крупный банк, а часть будет менять банк с ориентацией на высокие ставки, которые уже готовы платить и крупные банки. Но большая часть денег из банковского сектора уйдет на товарный рынок. В данной ситуации удержать низкий темп инфляции будет сложно. Фактор отложенного спроса будет главным стимулятором и роста товарного рынка, и цен на нем. Рынок всегда чувствителен к существенным преобразованиям…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)