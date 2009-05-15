Репатрианты требуют у Киева 845 гектаров крымской земли

Министерство охраны окружающей природной среды Украины предлагает Кабинету министров своим решением выделить 27 гектаров земли в Крыму для потребностей крымских татар.

Об этом УНИАН в эксклюзивном комментарии сообщил министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК, комментируя объявленную сегодня активистами общественной организации «Авдет» голодовку перед домом правительства.

«На следующем заседании правительства я буду отчитываться по проблемам решения земельных вопросов в Крыму. Решение будет приниматься только на правительстве», - сказал Г.ФИЛИПЧУК.

По словам министра, проекты решений правительства предусматривают проведение и завершение инвентаризации земель, которые находятся в сфере управления Министерства обороны и Министерства агропромышленной политики. «Речь идет о тех территориях, которые «Авдет» предложил рассмотреть, и если они используются не по назначению, то могут быть переданы для удовлетворения потребностей татар», - пояснил он.

В.ФИЛИПЧУК считает, что земельные вопросы в Крыму требуют немедленного решения. По его мнению, урегулирование земельных проблем даст возможность смягчить социальное напряжение.

Министр напомнил, что общественное объединение «Авдет» требует передать татарам 845 га.

«Земельные вопросы на сегодняшний день являются одними из самых сложных, к ним нужно подходить очень дисциплинировано. Это касается многих ведомств», - подчеркнул Г.ФИЛИПЧУК.