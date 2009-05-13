У Грача родилась идея: вынести игральный бизнес на остров Змеиный

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Леонид ГРАЧ считает, что игральный бизнес нужно запретить в Украине.

В ближайшие дни в Верховной Раде запланировано рассмотрение законопроекта об игральном бизнесе.

«Он (этот бизнес) опасен и с точки зрения морали, и с точки зрения втягивания человека в преступные действия, развития у него психологической зависимости», – заявил нардеп, сообщает его пресс-служба.

Вместе с тем, Л.ГРАЧ отметил, что если этот бизнес «так желают развивать», то для него нужно «определить «стойло». «Если этот бизнес так желают развивать – отдать им один из островов. В том числе и тот, который поближе к Румынии – Змеиный. И пусть там сидят. А всех людей оградить от этого морально-психологического заболевания», – сказал депутат.

Он считает, что депутатам не удастся принять закон об игральном бизнесе. «Думаю, что из этой попытки в этих политических условиях, кроме крика, гама ничего не будет. Потому что за игральным бизнесом стоят ведущие политические фигуры нашей страны», – подчеркнул лидер коммунистов Крыма.