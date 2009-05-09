Спасатели нашли заблудившуюся в Крыму группу туристов из Киева
12:37, 09 мая 2009Крым
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Была вьюга... В мае
Спасатели сегодня ночью нашли заблудившихся в Крыму 15 туристов из Киева.
Как сообщили в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, накануне в районе Гурзуфского седла киевляне попали в сложные погодные условия (снег, вьюга, сильный ветер) и потеряли ориентиры. Руководитель тургруппы обратился за помощью в МЧС.
Спасатели нашли туристов в труднодоступной горно-лесной местности. Их доставили к автобусу и отправили в Бахчисарай. «Состояние туристов – удовлетворительное», – отметили в министерстве.
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