Есть рекорд! Крымчане развернули самую большую в мире георгиевскую ленту

В центре Симферополя сегодня, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, установили рекорд – развернули самую большую в мире георгиевскую ленту. Ее длина составляет 50 метров, ширина – 3,5 метра, передает корреспондент УНИАН.

«Презентована самая большая в мире георгиевская лента. Рекорд установлен в ходе акции по раздаче георгиевских ленточек в честь празднования 64-ой годовщины победы над фашистами. Рекорд является уникальным для Украины и для всего мира», – сказал представитель Книги рекордов Украины, представитель книги рекордов Гиннеса в Украине Андрей ЧЕРНЯВСКИЙ.

Ленту шили в Симферополе около 2-х недель. Сегодня ее отправят в Феодосию, где используют в торжествах по случаю Дня Победы.

Организатор акции, депутат крымского парламента Алексей ЧЕРНЯК сообщил, что из разных регионов Украины поступают звонки с просьбой привезти биколор к ним. «Звонили из Одессы, из Донецка, Луганска», – сказал он.

А.ЧЕРНЯК выразил надежду, что «и на следующий год ленточка появится не только в Крыму, но где-то, как минимум, в Украине, а то, может быть, и в России».

Представитель Книги рекордов вручил организаторам мероприятия диплом.

Справка УНИАН. Георгиевская ленточка – биколор оранжевого и черного цветов. Она ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденному 26 ноября 1769 российской императрицей Екатериной II.

Эта лента с небольшими изменениями вошла в наградную систему СССР как «Гвардейская лента» – знак особого отличия солдата. Черный цвет ленты означает дым, оранжевый – пламя.

Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в России на 60-летие Победы.

Черно-оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком уважения и признательности ветеранам.