53 круизных судна планируют зайти в Севастопольский порт в 2009 году

Севастопольский порт в этом году планирует принять 53 иностранных круизных судна - на два больше, чем в 2008-ом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Также порт планирует принять 81 теплоход «река-море».

6 октября ожидается заход в порт самого большего за сезон судна Rotterdam (длина – 237 метра).

В марте Севастопольский порт вместе с Одесским и Ялтинским были представлены на выставке Cruise Shipping Miami-2009. Это важный шаг в привлечении иностранных круизных компаний, говорят в министерстве.