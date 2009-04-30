53 круизных судна планируют зайти в Севастопольский порт в 2009 году
18:50, 30 апреля 2009Крым
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Плюс 81 теплоход «река-море»
Севастопольский порт в этом году планирует принять 53 иностранных круизных судна - на два больше, чем в 2008-ом.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
Также порт планирует принять 81 теплоход «река-море».
6 октября ожидается заход в порт самого большего за сезон судна Rotterdam (длина – 237 метра).
В марте Севастопольский порт вместе с Одесским и Ялтинским были представлены на выставке Cruise Shipping Miami-2009. Это важный шаг в привлечении иностранных круизных компаний, говорят в министерстве.
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