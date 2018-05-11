Антикризисные советы диетологов: вместо рыбы – чеснок и йодированная соль

Таки нет худа без добра. Оказывается, кризис - это хорошее время, чтобы провести коррекцию массы тела. Так считают украинские диетологи. Утешительными выводами не ограничились и разработали для нас "антикризисное" меню.

Для мужчин:

завтрак - каша гречневая, жареное яйцо, салат из вареной свеклы с черносливом и яблочный сок

второй завтрак - зеленый чай с лимоном и йогурт с клубникой

обед - овощной суп, кусок хлеба, картофельное пюре, жареная рыба, салат из свежей капусты и моркови, яблоко и черный чай

ужин - каша ячневая, куриная котлета, опять салат из вареной свеклы с черносливом и черный чай с лимоном.

Для женщин:

завтрак - сырная запеканка со сметаной и ряженка

второй завтрак - жареные гренки, овощная икра и кофе с молоком и сахаром

обед - рассольник домашний, но без мяса, кусочек хлеба и отварной горох

ужин - опять запеканка, мед и кефир.

- Мы не пропагандируем, что мясо может быть заменено бобовыми. Хотя содержание белка в сое несколько больше, чем в мясе, а аминокислот - почти одинаковое, - делится заведующий кафедры гигиены питания Национального медицинского университета им. О.Богомольца Виктор Циприян. - Овощи могут заменить фрукты, ведь основные ингредиенты: витамин C, калий, бета-каротин в достаточном количестве присутствуют в овощах. Рыба - очень дорогая. Она является основным поставщиком двух минеральных элементов, которые нам очень необходимы: йода и селена. Но если мы будем использовать йодированную соль, мы можем получить достаточное количество йода, а потребляя достаточное количество чеснока (национальный продукт питания в Украине) - получим норму селена.

Научный работник считает, что питание в условиях кризиса должно быть экономически целесообразным, дешевым:

- Люди должны забыть о супермаркетах и большую часть продуктов покупать на рынках, сельхозярмарках. Там продукция значительно дешевле, можно сэкономить копейку. Например, зачем потреблять кондитерские изделия? Они дают энергию и больше ничего. Так лучше эту энергию получить, потребляя зерновые продукты, каши, хлеб. Мы получим больший спектр биологически-активных веществ. Если у вас есть возможность - ради Бога, купите на праздники “Киевский торт” и сделайте праздник для семьи. Но если нет этой возможности, то можно без этого обойтись без убытка для организма человека.

А еще диетологи советуют потреблять натуропатичные продукты. То есть отдавать преимущество куску мяса перед куском колбасы, а свежему огурцу - перед консервированным.

Зерновые продукты и картофель как основной энергетический продукт можно потреблять неограниченно. Хотя у журналистов сразу возникает вопрос о пользе от картофеля, в которой много крахмала и не исключенно наличие генно-модифицированных организмов.

- Невзирая на позицию некоторых ученых, ГМО-картофель распространяется. В России уже позволили выращивать три сорта генно-модифицированного картофеля. Я на ранних этапах исследования прикоснулся к этому картофелю и получил от одной фирмы посевной материал. И уже 10 лет моя семья питается только ГМО-картофелем, - рассказывает Виктор Циприян. - Я хочу доказать населению на собственном примере, что это абсолютно безопасно. А травить людей хлорорганикой, этими жуками – это большее преступление, чем использовать ГМО.

- Виктор Иванович ест модифицированный картофель, и посмотрите, какой он стройный и подтянутый. Я такого картофеля не им, потому вот я такой дородный, и выгляжу не антикризисно, - смеясь, добавляет ведущий научный сотрудник Института экогигиены и токсикологии им. Л. Медведя Петр Карповец. - Если человек богатый, то она худой. Если человек бедный, он ест хлеб, картофель, сало...

Дальше дискуссия завязывается вокруг сладостей.

- Увлечение сникерсами и всевозможными шоколадными изделиями - чрезвычайно плохо. Это особенно касается женщин, - отмечает Циприян. Он говорит, что шоколад содержит щавелевую кислоту, которая не позволяет организму всасывать железо и остальные минеральные элементы. Потому 40% наших женщин детородного возраста имеют скрытые анемические состояния.

- Кофе, шоколад и сигарета делают вас зелеными и некрасивыми, - резюмирует Виктор Иванович, обращаясь к присутствующим женщинам-журналисткам.

А вот директор украинского НИИ питания, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Олег Швец отмечает: результаты одного из последних исследований доказали, что потребление достаточного количества шоколада способно без лекарств регулировать артериальное давление. И гипертоникам он показан, конечно в умеренных количествах.

Карповец добавляет, что иногда не грех попробовать шоколада:

- Когда идешь с ребенком в парк, и он просит шоколадку, кто же откажет?

- Сладкое яблоко, сладкая груша лучше, чем шоколадка. Даже банан лучше, - все равно не соглашается Циприян.

- Мои трое детей и двое внуков так не думают, - отмечает Карповец.

- Вы воспитываете их в своем духе, - парирует Циприян.

Пить диетологи рекомендуют чай, сок и воду. От пива, слабоалкогольных и сладких газированных напитков ученые вообще советуют отказаться. К выбору соков следует подходить тщательным образом.

- Мы привыкли считать, что соки в больших трехлитровых банках – это натуральный продукт. А это не так, - рассказывает Карповец. - Обманывают сознательно население. И в трехлитровую банку наливают восстановленный сок, не натуральный, а выработанный из концентрата, который требует нынешний ГОСТ. Современные технологий хранения соков в тетрапаке позволяют сохранить качество всех питательных веществ, которые были в исходном продукте: витамины, минералы, органические кислоты. Некоторые производители добавляют в эти продукты и витамины.

Конечно, условиях кризиса производители тоже пытаются сэкономить. Потому, например, вместо подсолнечного масла, в сгущенке, сливках или лапше быстрого приготовления активно используется завезенное пальмовое масло, которое содержит насыщенные жирные кислоты, что способствует высокой концентрации холестерина в крови. Поэтому перед тем, как покупать продукт, не забывайте внимательно прочитать этикетку даже на продуктах, какие вы традиционно покупали на протяжении длительного времени.

По данным исследования Института питания, которое проводилось в четырех областях, - Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской - из-за несбалансированного питания население этих регионов страдает заболеванием сердечно-сосудистой и эндокринной систем. И достаточно большая группа людей страдает лишним весом. Кстати, ни одного примера недостаточного питания найдено не было. Иногда украинцы едят даже больше, чем нужно, но несбалансированные продукты, что порой хуже недостаточного питания.

Поэтому, диетологи определили набор продуктов, необходимый для нормального функционирования организма рядового украинца: : зерновые продукты (крупы, хлеб и макаронные изделия, рис, бобовые) - 350 г в сутки, картофель - 250 г, другие овощи - 300 г, фрукты и ягоды - 300 г, масло подсолнечное - 25 г, рыба - 150 г, молоко и молочная продукция - 300 г, мясо и мясопродукты - 150 г, яйца - 25 г, соки - 200 мл, напитки - 2 л.

Сбила я эти граммы в кучу - вышло, что должна съедать 1кг 700 гр пищи в день. Посмотрела на свою талию и жаль мне ее стало... Вы себе как хотите, а я - пас...

Анна Ященко