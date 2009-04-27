Крым готовится к маёвке: туристов просят регистрироваться

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций призывает туристические группы, которые едут в Крым на майские праздники, зарегистрироваться в горных поисково-спасательных подразделениях.

Регистрация туристов – бесплатная. В частности, можно зарегистрироваться в штабе Крымского горного поисково-спасательного отряда МЧС Украины. Его контакты: адрес – Симферополь, ул. Кечкеметская, 103; телефон – 8 (0652) 57-90-91, электронная почта - gprz.mns.krim@meta.ua.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС, сотрудники специализированных служб ознакомят туристов с особенностями местности и дадут метеосводки. «На полуострове часто бывают оползни, обвалы, камнепады, селевые потоки и много других непредвиденных чрезвычайных ситуаций», – отметили в МЧС.

Туристам нужно придерживаться правил поведения в горно-лесной местности. Если отдыхающие заблудились в лесу или горах, необходимо звонить по телефону 101. «Постарайтесь описать оперативному дежурному, где вы находитесь, нужна ли медицинская помощь. Обязательно продиктуйте несколько номеров мобильных телефонов, которые есть в группе. С вами свяжутся горноспасатели», – говорят бойцы МЧС.

В пожароопасный период движение туристических и экскурсионных групп разрешается только под руководством экскурсоводов или инструкторов туризма, прошедших специнструктаж по правилам пожарной безопасности в территориальных подразделениях крымского управления МЧС.

Во время отдыха вблизи водоемов запрещено купаться в непредназначенных для этого местах. Нельзя купаться в воде людям в нетрезвом состоянии.

Особое внимание нужно обратить на безопасность детей.