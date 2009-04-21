Прокуратура возбудила дело по факту завладения 21 га земли в Ласпи

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту незаконного завладения 21 га земли в Ласпинский бухте.

Как сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с организованной преступностью, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

По словам начальника УБОП в Севастополе Вячеслава СИНЧЕНКО, в 2008 году зарегистрированная в Евпатории коммерческая структура, используя документы с признаками подделки, путем обмана получила в Хозяйственном суде Крыма решение, согласно которому Севастопольская городская администрация была обязана составить с обществом с ограниченной ответственностью соглашение на право использования земучастка под застройку на срок 49 лет.

Коммерческая стоимость земли достигает 8 миллионов гривен. Земельный участок расположен в лесном фонде. Право на его отчуждение имеет исключительно Кабинет министров Украины.

Создана следственно-оперативная группа, которая изучает обстоятельства преступления.