Взорванную пятиэтажку в Евпатории сровняют с землей (5 фото)

В Евпатории на днях начали демонтаж пятиэтажного 6-подъездного дома, разрушенного в результате взрыва в декабре прошлого года.

Кабинет министров Украины признал пятиэтажку непригодной для дальнейшей эксплуатации. Правительство выделило 4 млн. 70 тыс. грн. для проведения демонтажных работ.

Пока разбирают три подъезда. За остальные примутся после прокурорского разрешения. До сих пор проводятся следственные мероприятия.

Власти Евпатории пока не называют срока, необходимого для сноса дома, но, скорее всего, для этого понадобится более месяца. Опыта такой работы у города нет.

Как подсчитали специалисты, грузовикам, которые будут вывозить строительные материалы, придется сделать около тысячи ходок.

Взрыв в доме №67 по улице Некрасова прогремел вечером 24 декабря. 27 человек погибли. Возбуждено уголовное дело. Официальная причина взрыва пока не названа.

На месте пятиэтажки создадут Сквер памяти.