Новости на украинском ТВ вызывают у 60% зрителей чувство тревоги

В настоящее время программы новостей на украинском телевидении вызывают у 60% зрителей чувство тревоги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Донецкого областного центра практической психологии Инна ИВАНОВА во время круглого стола «Предупреждение проявлений жестокости в ученической среде».

По ее словам, согласно психологическим исследованиям, «такие телевизионные передачи как новости сегодня вызывают чувство тревоги в 60% случаях, чувство страха – у 49%, разочарования – у 45%».

Особое внимание И.ИВАНОВА обратила на детскую аудиторию, являющуюся самой психологически уязвимой категорией. «Вернувшись домой из школы, ребенок включает телевизор… И, естественно, самое негативное влияние на повышение детской агрессивности и жестокости оказывают СМИ, программы новостей у нас напичканы сюжетами агрессивности и насилия, и поэтому они становятся обыденными, привычными, - объясняет психолог - В результате, у ребенка стирается порог дозволенности. Несформированная детская психика практически не в состоянии проанализировать объективно и воспринять ту информацию, которую получает».

И.ИВАНОВА подчеркнула, что «дети фактически подражают и усваивают модели агрессивного поведения и при этом они не отдают себе отчет в том, что они делают, и не всегда предвидят то, что получат в результате».

Психолог также акцентировала на том, что сегодня родители думают чаще о том, как заработать, и у них не остается времени для внутрисемейного общения с детьми, чтобы уравновесить, успокоить и объяснить информацию, которая направлена с телеэкранов.

«Родители и дети живут в такое интенсивное время, что, к сожалению, не остается времени для содержательного, внутрисемейного общения…. Эмоциональное отчуждение – это одна из наиболее характерных черт детско-родительских отношений в сегодняшней нашей семье. Вот и получается негативный результат», – заключила И.ИВАНОВА.