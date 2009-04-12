В Крыму ребёнок получил ожоги 30% тела, вылив на себя таз с кипятком

В Крыму ребёнок получил термические ожоги 30% тела, вылив на себя таз с кипятком.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне вечером.

Ребёнок, 2007 года рождения, с термическими ожогами 30% тела: груди, живота, верхних конечностей I-II-III степени доставлен в больницу. Состояние – средней степени тяжести.