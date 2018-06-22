Взрослые проблемы детского питания

Несмотря на хорошо развитую отечественную пищевую промышленность, производство детского питания у нас не то что «хромает», а можно сказать практически отсутствует. Всего 15% продуктов для малышей на украинском рынке отечественного производства, остальные 85% – импортного.

Украинские производители заявляют, что поставлены в неравные условия – импортная продукция не проверяется так тщательно, как отечественная, да и на импорт нет ограничений торговых наценок, тогда как работа и доходы отечественных предприятий жестко регулируются государством. При этом, по словам участников рынка, не весь импорт в Украину поступает по легальным схемам. Всего 4-5 компаний, поставляющих продукцию премиум-класса, ввозят ее легально, остальные – по сереньким туннелям. Если правительство не примет меры для стимулирования отечественного производства, украинские малыши рискуют перейти на китайские харчи, которые, как многие, наверное, помнят, иногда бывают со вкусом меланина.

Пейте дети молоко – будете?..

Диетологи утверждают, что дети, особенно маленькие, не могут питаться «взрослыми» продуктами питания. Им необходимо специальное молоко, творог, кефиры и фруктовые пюре. Главный детский диетолог Киева Валентина Мисник поясняет, что у детей другой тип обмена веществ – жировой, поэтому их нельзя кормить привычными для взрослых обезжиренными молоком и творогом.

Украинская пищевая промышленность пытается обеспечивать малышей необходимым питанием, но получается это у нее пока не очень успешно. На нашем рынке отечественная продукция представлена в основном молочной группой, немного фруктово-овощной. Но вот найти мясные и рыбные продукты украинского производства, предназначенные для детей, практически невозможно. Это – только импортная продукция.

У зарубежных производителей Украина, конечно, вызывает особый интерес – в стране с таким населением этот рынок один из самых перспективных в Европе. На сегодня эксперты оценивают его объем в 60-70 млн. долл. И это с учетом того, что наши дети едят минимум раза в 4 меньше детского питания, чем их одногодки в других странах. К примеру, украинский малыш съедает около 18 кг смесей в год, а финский – около 65 кг. Это не потому, что наши дети меньше едят, просто украинские мамы еще обходятся своими силами – варят компоты, сами трут фруктовые пюре. Европейские женщины, судя по всему, разучились это делать. Но при всей перспективности и привлекательности украинского рынка количество национальных производителей детского питания не растет, а сокращается. На сегодня их можно пересчитать буквально по пальцам. И это не спроста. Отрасль испытывает большие трудности, и если государство не протянет ей руку помощи, она протянет ноги.

Возможностей у нашей страны производить здоровое питание для детей предостаточно. Немало способствует этому и наша бедность – украинские аграрии, не имея больших ресурсов для удобрения почв, вносят их в 4, а то и 10 раз меньше, чем их зарубежные коллеги. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Таким образом, произведенная в Украине продукция может вполне считаться органической, мода на которую растет в цивилизованном мире. При правильном подходе мы могли бы обеспечить потребности не только своих рынков, но и внешних.

Но государство все же повысило требования к молочному сырью для производства детского питания. На сегодня госкомиссиями определены специальные сырьевые зоны, продукция из которых пригодна для производства детского питания. Их на сегодня в Украине около 100 и требования к ним очень жесткие – никакой химии. Однако, эти территории определены только для молочного сырья. Фруктовое и овощное сырье никак не регулируется. По мнению специалистов, необходимо определить специальные зоны и по фруктово-овощному сырью, поскольку неопределенность усложняет работу предприятий. Доходит до абсурда – украинским компаниям проще купить фруктово-овощное пюре, в том числе морковное (!), абрикосовое за границей, чем в Украине. Как отмечают специалисты, качество импортного сырья далеко от идеала – в нем были замечены как красители, так и другие химические добавки.

При этом очень злит, что эксперты боятся назвать предприятия, которые сознательно используют некачественное сырье в производстве детского питания. Нет, чтобы пристыдить, тогда и другим будет не повадно. Поэтому родителям приходится выбирать продукты методом экспериментов над своими детьми, не всегда хорошо заканчивающимися. Хотя этого можно было бы избежать, если бы специалисты были смелее и уличили производителей псевдодетского питания.

Звучит обнадеживающе, но это только инициативы

Но и это не все… Производители и эксперты в один голос говорят о несовершенстве Закона «О детском питании». В частности, им запрещается использование в детском питании пшеничной муки и крахмала. С крахмалом все понятно – чаще всего это ГМО-продукт. Кроме того, это способ долить побольше воды, например, в фруктовое пюре, и загустить крахмалом, то есть попросту обмануть потребителя. А вот ограничения на пшеницу не понятны. Ведь печенье во все времена давали малышам, сначала размачивая в молоке, а потом и так погрызть. И выросли еще какие крепыши! Из-за этих и других неточностей и недоработок закона производители заявляют о необходимости пересматривать, в частности состав ингредиентов. Но это необходимо делать не наскоком, а продуманно, чтобы «случайно» не попали «Е-шки» и другие химические прелести, которыми любят злоупотреблять производители.

Также вызывает недоумение у производителей требования к маркировке продукции. По их мнению, не нужно выдумывать какое-то эксклюзивное украинское колесо, а надо просто воспользоваться международными требованиями, в которых указывается не только состав продукции, как в Украине, а и количество того или иного ингредиента. То есть, если фруктовый сок состоит на 50% из воды, это нужно честно указывать, а не упоминать воду вскользь.

У врачей свои замечания к маркировке. Диетолог Валентина Мисник считает, что Украине необходимо перенимать позитивный опыт других стран в части запрета на реализацию в учебных учреждениях нездоровой, никак не детской пищи. Ведь подростки – тоже дети, и им также необходимо здоровое питание. Кроме того, по ее мнению, нужно ввести маркировку «детское питание», чтобы защитить потребителя от псевдодетских продуктов. «Производство специализированных детских продуктов соответствует повышенным требованиям безопасности продуктов питания для детей раннего возраста. Для того, чтобы потребитель мог самостоятельно определить надежные и безопасные продукты, их необходимо маркировать», – отметила Мисник. А пока такой маркировки нет, эксперты советуют внимательно «читать» этикетку: на специализированных продуктах детского питания производитель обязан указывать возраст детей, для которых предназначен продукт.

Очевидно, что решить все проблемы отрасли одним махом и без государственной помощи не удастся. И государство таки обратило внимание на то, чем питается его будущее. Так, Министерство аграрной политики заявило, что намерено инициировать внесение изменений в Закон «О детском питании». В ведомстве считают, что необходимо законодательно уравнять в правах отечественных производителей и импортеров. Это касается регулирования рентабельности и торговой надбавки, которые распространяется исключительно на украинских производителей. Торговля предпочитает продавать импортную продукцию, поскольку на нее надбавка не ограничена.

Но все эти меры точечного характера, без комплексного видения и перспектив. Поэтому Министерство агрополитики также инициирует разработку государственной целевой программы развития детского питания в Украине до 2020 года. По мнению специалистов ведомства, она должна включать расчеты потребности и объемов производства детского питания для украинского рынка, обеспечивать льготные условия работы для украинских предприятий, производящих эту продукцию, а также предусматривать механизмы привлечения инвестиций в отрасль и адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам.

Звучит обнадеживающе, но это только инициативы… В Украине были разработаны десятки целевых программ. Например, только в 2004–2007 годах – 307. При этом большинство из них так и не было реализовано.

На сегодня идей развелось настолько много, что в конце года правительство наложило мораторий на разработку новых программ до завершения экономического кризиса. Другой вопрос, что Кабмин не выполняет свои же решения, продолжая фонтанировать инициативами.

Поэтому на сегодня нет гарантий, что украинские малыши будут кушать здоровую пищу, предназначенную только для них.

Если государство, с одной стороны, не поддержит национальных производителей детского питания, а, с другой стороны, не обеспечит надлежащий контроль качества, причем импортируемых продуктов также, о том, что едят украинские дети, можно только догадываться…

Марьяна Коваль (УНИАН)