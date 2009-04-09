Глава украинского МВД считает, что некоторые самозахваты земли в Крыму можно узаконить

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает необходимым для предупреждения проблемы самозахватов в Крыму создать реестр граждан, в том числе крымских татар, которые нуждаются в земельных участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе, отвечая на вопросы журналистов.

«Безусловно, необходимо составить реестр, сколько людей получили землю, сколько в ней нуждаются», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также считает, гражданам, которые обустроились на самозахватах, необходимо предоставить право собственности на эту землю, если это не будет мешать другим владельцам земель, и не будет противоречить интересам государства.

Министр заметил, что накануне разговаривал на эту тему с руководством Крыма.

«Вчера мы нашли общий язык создать полный реестр», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он заверил, что милиция будет действовать в соответствии с действующим законодательством, если в Крыму и в дальнейшем будут происходить попытки незаконного завладения земельными участками.