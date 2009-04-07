В Крыму виновник ДТП получил 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

В Крыму суд приговорил к 10-ти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека и один получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Авария произошла в начале ноября прошлого года. Гражданин нарушил сразу несколько запретов. «Во-первых, он сел за руль чужой машины без разрешения владельца, будучи навеселе. Во-вторых, гонял по ночному городу со скоростью 150 километров в час, игнорируя требование работников ГАИ остановиться. Презрение этих запретов привело к аварии: три пассажира погибли, один получил телесные повреждения. Чужая машина была разбита», - сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура доказала в суде вину лихача в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.286 и ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, и незаконное завладение транспортным средством).