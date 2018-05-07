Заберите спички у сантехников!

Реакция основных политических сил страны на президентские инициативы по внесению изменений, а точнее, по принятию новой Конституции, были на редкость солидарны. Реакция крымских политиков ничем не отличается, поэтому, казалось бы, и писать нового нечего — не пересказывать же уточнения в определении политических диагнозов. Однако было бы смешно, если бы не было грустно в очередной раз убедиться в полном отсутствии у президентской команды понимания того, что есть крымская автономия и чего не нужно делать, чтобы всем не стало еще хуже.

Итак, что предлагается относительно АРК. В президентском проекте Основного Закона, в отличие от действующего, отсутствует отдельная «крымская» глава. Все, что касается полномочий автономии, вписано в раздел «Местное самоуправление и территориальная организация власти». Однако, как известно, Крым с его полномочиями и организацией власти в систему местного самоуправления никак не вписывается, и эти особенности регулируются соответствующими законами. Но это полбеды.

Проект предлагает ликвидацию постоянного представительства президента в АРК и, как по всей стране, создание государственной администрации АРК, глава которой наделяется правом приостанавливать действие актов ВР и правительства с дальнейшим оспариванием их законности в суде. Напомню, что сейчас такими полномочиями наделен только президент страны, а вердикт о незаконности нормативно-правовых актов АРК может вынести только Конституционный суд, который рассматривает обращение президента.

Проект, поданный президентом В.Ющенко, урезает полномочия крымского парламента. Он лишается права назначать выборы в ВР Крыма (таковое имеют сенаторы), назначать и проводить местные референдумы, а также управлять имуществом, принадлежащим Крыму. Срок полномочий крымских депутатов ограничивается четырьмя годами, хотя в том месяце законом была закреплена пятилетка. Как утешение крымские парламентарии должны принять изъятие нормы об обязательном согласовании с президентом назначения и увольнения председателя правительства.

На фоне уничижительной критики президентского законопроекта в части «попрания прав автономии» со стороны крымских лидеров КПУ и БЮТ местный спикер Анатолий Гриценко в очередной раз продемонстрировал дипломатичность в отношениях с Банковой. По его мнению, каждый гражданин (включая президента) имеет право на точку зрения относительно того, как должны формироваться органы власти АРК. Однако предложение Виктора Ющенко о ликвидации постоянного представительства президента Украины в Крыму и создании вместо него госадминистрации с широкими полномочиями не будет способствовать решению проблем территориальных общин, а лишь усложнит процесс принятия этих решений. «Я думаю, что предложения не имеют никакой перспективы, но, очевидно, это уже будет проблема парламента Украины нового созыва», — сказал глава крымских нардепов. И добавил: «Кто-то очень подставил президента с такими предложениями, с какими он выступил на сессии Верховной Рады Украины. Ибо эти предложения не могут быть никак реализованы» (цитируется по сообщению пресс-службы).

С последним согласится любой, знакомый с законодательством, регулирующем вопросы автономии. «ЗН» об этой коллизии писало не раз, однажды вызвав и сердитую, но неубедительную, на наш взгляд, реакцию Конституционного суда. Речь о конституционной норме на исключительное право Верховной Рады Крыма на принятие Конституции АРК и внесение в нее изменений, которое проект президента сохраняет.

По инициативе экс-прокурора Крыма Виктора Шемчука народные депутаты обратились с КС, полагая, что эта норма ограничивает право законодательной инициативы 450 парламентариев, Кабмина, президента, в общем — всех обладателей такого права, поскольку этот закон Украины может принимать и изменять только ВР Крыма, не наделенная правом законодательной инициативы! Однако КС подтвердил — все конституционно. Теперь посмотрим (гипотетически, конечно), какая смешная ситуация может получиться. Новая Конституция by Виктор Ющенко поддержана гражданами на референдуме, ВР Украины ее утверждает со всеми обрезанными полномочиями АРК. А ВР автономии свою новую Конституцию, которая должна соответствовать Основному Закону страны, просто не принимает. Не голосует против, подводя себя под роспуск, а просто голосов не набирается. У кого же поднимется рука на полномочия автономии! Хорошая задачка, да ?

Остановимся еще на одной инициативе, которая может привести к нехорошим последствиям, потому что предлагается упразднить то, что очень эффективно может работать, если этим инструментом просто пользоваться в соответствии с имеющимся законодательством. Виктор Ющенко предлагает ликвидировать постпредство президента в автономии и создать здесь, как и везде, госадминистрацию. «ЗН» обратилось за комментариями к трем бывшим постоянным представителям президентов и Л.Кучмы, и В.Ющенко, которые к тому же занимали видные посты в органах власти Крыма. То есть взаимодействие по линии центр—автономия знают не понаслышке и представляют разные политические силы.

Анатолий Корнейчук, лидер КРО Народной партии, занимавший пост представителя главы государства в 1999—2002 годах, бывший первый вице-премьер автономии, считает ликвидацию этого института недопустимой. И напоминает, что постоянное представительство было создано после того как к власти в Крыму пришли президент Мешков и Блок «Россия», усилились сепаратистские тенденции и начались всевозможные «чудеса» по переподчинению силовых структур. «Приняли решение создать конституционный орган, но — орган исполнительной власти. И когда я был назначен на должность постпреда и изучил законодательную базу, стало очевидно, что необходимы изменения. Потому что получалось, что в автономии два исполнительных органа — постпредство президента и Совет министров АРК. Поэтому в законе был закреплен статус постоянного представительства как органа государственной власти», — рассказывает он.

Необходимость сохранения постпредства сегодня — вопрос непростой, говорит Анатолий Корнейчук, и может дискутироваться. Но надо быть честными в оценке ситуации в Крыму и называть вещи своими именами. «Любое государство должно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. А сепаратистские тенденции в Крыму были, есть и будут еще долго. И одна из причин того, что они сохраняются, — неразумное государство, которое принимает в отношении автономии непродуманные решения. Поэтому, если ситуация в Крыму будет угрожать территориальной целостности государства, например, вследствие прихода к власти сепаратистских сил и принятия ими опасных для суверенитета решений, у государства есть конституционный орган, который может принять на себя всю полноту власти в регионе. Постпредство легко наделить соответствующими полномочиями: как орган госвласти, закрепленный Конституцией, а для расширения его полномочий и функций достаточно простого большинства в ВР Украины, которое примет поправки в соответствующий закон. Поэтому ликвидировать его ни в коем случае нельзя», — считает Анатолий Корнейчук.

Лидер крымских регионалов, народный депутат Василий Киселев, в биографии которого есть и спикерство ВР Крыма, и вице-премьерский опыт в правительстве АРК, занимал должность постпреда в 1997—1999 годах. В проекте В.Ющенко относительно Крыма видит и положительные моменты. Вернее, назвал один — то, что ВР Крыма предлагается формировать только из жителей общин автономии. «Это плюс, потому что не будет «приезжих» депутатов из Кировоградской области или Киева», — говорит В.Киселев. (Таковыми, замечу, в последнее время были прошедшие ВР Крыма в списках регионалов хозяйка «Артемиды», а также Н.Шуфрич и Д.Табачник).

«Но самое главное, это, конечно, ликвидация постоянного представителя и создание, как и по всей стране, госадминистрации. В Крыму этого нельзя делать. И не нужно, — высказывает свое мнение Василий Киселев). В полномочиях постпреда есть обращение к президенту о нарушениях законодательства, которое допущено теми или иными нормативно-правовыми актами. И должен сказать, что это очень действенный механизм. Когда я был представителем президента, ни одно мое обращение о таких нарушениях президентом Леонидом Кучмой не было игнорировано. Он ни разу не отступил от этой нормы, и все решения, которые противоречили Конституции или законам, приостанавливались с одновременным обращением в Конституционный суд, и ВР Крыма отменяла незаконные решения».

А иначе и быть не могло: нарушение Конституции и законов Украины — конституционное основание для прекращения полномочий ВР Крыма. То есть механизм проведения государственной политики и регулирования местной самодеятельности есть, просто им надо пользоваться. Увы, Виктор Ющенко этот прибор не освоил. Более того, само представительство было отдано на откуп секретариату президента, что само по себе — нонсенс, учитывая статус постпредства. «В мою первую и последнюю попытку в качестве постоянного представителя связаться с президентом мне ответили, что все вопросы решаются в секретариате президента», — вспоминает Виктор Шемчук («НС—НУ»), экс-прокурор Крыма, занимавший должность представителя президента Ющенко три месяца 2007 года — пока не вернул свой прокурорский пост. — Поэтому сегодня это не постпредство президента, а постпредство секретариата, что абсолютно недопустимо. Создание госадминистраций только углубит конфликт между центром и автономией. И надо напомнить, что, кроме полномочий президента приостанавливать неправомерные решения АРК, есть еще полномочия прокуратуры — выносить протесты на решения, а в случае их неудовлетворения обращаться в суд».

Надстройка, которой Василий Киселев называет госадминистрации на местах, работать не будет, а только усугубит конфликты между органами власти и породит хаос: «Вместо того чтобы передавать власть органам местного самоуправления, создавать исполкомы, ее у них забирают. Никакой референдум не поддержит такие изменения, и мы пойдем в народ и объясним, что у них забирают власть, которую они делегировали своим депутатам, что это урезание полномочий органов местного самоуправления, и люди нас поддержат. К тому же обратите внимание на пробел, который есть в проекте Конституции: ничего не сказано о том, что средства из госбюджета будут направляться в местные бюджеты. И если В.Ющенко думает, что ему удастся подмять под себя местное самоуправление, он ошибается — ВР Украины ему это не позволит».

Угроз стабильности, по мнению Виктора Шемчука, в законопроекте немало: «Раздела о прокуроре вообще нет. Последние стабильные органы в стране расшатываем. Нельзя играться с конституционными инструментами. Мне кажется, что те лица, которые писали этот проект, ненадлежаще выполнили свою работу. Нельзя поручать писать Конституцию только сантехникам, надо было бы хотя бы одного юриста пригласить».

Желая соблюсти баланс мнений, я обратилась к видному крымскому стороннику В.Ющенко. Он очень просил, чтобы я написала, что не смогла с ним связаться…

Валентина САМАР (Крым)

Зеркало недели, № 12 (740) 5 — 12 апреля 2009