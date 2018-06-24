Янукович приказал быть мужиками
Лидер регионалов обычно в партийных разборках не участвует. Но, видимо, близость выборов дала о себе знать: грызня рейтингу не товарищ. Янукович приказал Киселёву и Гриценко жить дружно. Ослушаются – накажет обоих...
Бело-синих автономии, которые разделились на два враждующих лагеря – группу председателя парторганизации, нардепа Василия Киселёва и группу крымского спикера-регионала Анатолия Гриценко, – приехал мирить Лидер. Именно так Януковича называют уважающие его регионалы. Лидер обычно в партийных разборках не участвует. Он, как правило, – над схваткой. Но, видимо, близость выборов дала о себе знать: грызня рейтингу не товарищ. А потому Янукович приказал Киселёву и Гриценко жить дружно. Ослушаются – накажет обоих…
За день пребывания в Симферополе лидер Партии регионов успел помолиться в Петропавловском соборе, выступить на митинге и в прямом эфире на телевидении, провести сборы соратников и выездное заседание теневого правительства.
|Виктор Янукович и Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Послушать «теневиков» Януковича собралась в рабочий день «региональная» часть крымского Совмина (уверяют: взяли отпуск за свой счет).
|Выездное заседание оппозиционного правительства
На митинге «Кризису – стоп! Власть – к ответу!» Янукович ругал «авантюристов» во власти, требовал проведения досрочных парламентских и президентских выборов, и, сам того не замечая, «отжигал»: призывал объединиться с Россией в борьбе «ЗА экономический кризис», рассказывал об ущемлении русскоязычных в Украине и обещал почему-то бороться за права «украиноязычного населения».
|Лидер ПР общается с симпатиками на митинге в центре Симферополя
Всекрымские сборы депутатов-регионалов проходили в закрытом от прессы режиме. Правда, нам таки удалось «просочиться» в зал.
Анатолий Палыч, вам по пути с оранжевыми...
После получасового вступительного слова Януковича (тезис: в стране всё плохо – нужны досрочные выборы) на трибуну вышел крымский спикер. Говорил о социально-экономическом развитии Крыма, сыпал цифрами. В автономии всё складно-ладно...Зал начал зевать. Виктор Фёдорович тоже заскучал.
– Анатолий Палыч, можно я вас прерву, – сказал Янукович. – Это никому не интересно!
Аплодисменты зала.
– Интересно это слушать или нет? – спросил лидер ПР у соратников.
Из зала донеслось громкое «Нет» и тихое «Да».
– Кому интересно? Кому не интересно – поднимите руки! – не унимался Янукович...
– Анатолий Палыч, если у вас всё хорошо, вы живете в такой прекрасной стране, в отдельной стране, в свой стране, значит, тогда вам по пути с «оранжевыми»! Мы не в такой прекрасной стране живём, как они рисуют её. Мы давно уже в сказки не верим…Если вы не готовы…
– Я готов!
– ...если вы готовы, то скажите, какие у вас есть проблемы и как вы думаете их решать.
Гриценко заявил: цифрами хотел показать, что члены ПР, которые
|Анатолий Гриценко
Далее руководитель парламента автономии усладил слух Януковича заявлениями, вроде: необходимость досрочного прекращения полномочий и Президента, и Кабмина сомнений не вызывает, русскоязычному населению – защиту, НАТО – нет, укреплению отношений с Россией – да.
– Вы же понимаете, Анатолий Палыч, наш старый соратник и друг, вопросов нет, – отреагировал Янукович. – Но у нас немного времени поговорить есть, и нужно говорить о главном…Мы с вами представляем интересы украинского народа в советах различных уровней, мы же с вами несем ответственность за то, чтобы защитить людей. Вот в этом вопрос!
– Так вы ж не дали мне договорить! Я как раз таки хотел к этому вернуться, – сказал Гриценко, добавив: хватит Партии регионов сидеть в оппозиции, нужно идти во власть и решать проблемы (бурные аплодисменты зала).
Сплоченными рядами – на выборы?
После Гриценко Янукович пригласил на трибуну Киселёва.
Василий Алексеевич говорил о ситуации в крымской
|Василий Киселёв
– Есть парторганизации, которые грешат этим, – сказал Киселёв...
Остановился на недочетах. В частности, отметил он, «есть случаи, когда отдельные руководители парторганизаций позволяют себе не допускать проверки контрольных комиссий».
– Вообще, это из ряда вон выходящие случаи! – возмутился Киселёв.
Кроме того, лидер крымских «януковичей» заявил о непростой ситуации в Симферополе.
– Надо разбираться, – сказал он. – Не доводя до того, чтобы ее (проблему) разрубал лидер. А как он может разрубать, вы все знаете... Я это тоже знаю.
Киселёв призвал партактив объединиться в преддверии выборов.
– Сегодня, как никогда, нужно быть едиными, сплоченными, быть единомышленниками.
Я приветствую и делаю всё, чтобы выполнить решение политсовета партии, чтобы все советы провели: у кого очередная подходит – очередную сессию, у кого очередная прошла, внеочередную (начиная от сессий сельских советов и заканчивая сессией Верховной Рады АРК), внесли туда требование проведения досрочных парламентских выборов, требование отставки правительства Тимошенко и требование отставки Президента Ющенко. Терпеть это уже нельзя! Я убежден, что мы все такие решения примем и сплоченными рядами пойдем на выборы.
Подчеркнул: выборы нужно выиграть.
– Нам нужно, чтобы на выборах Президентом Украины уж в этот раз был Виктор Янукович. Нужно, чтобы никто – никакой суд, никакие митинги, никакие майданы – не свернули нас с этого пути.
Аплодисменты зала.
Вердикт шефа
После выступления еще нескольких партийцев (одни поддерживали Гриценко,
|Виктор Янукович
Янукович приказал крымским регионалам прекратить внутрипартийные разборки.
– Я последний раз предупредил и Киселёва, и Анатолия Павловича: не наведут порядок, пусть пеняют потом на себя. Душещипательных разговоров я провел уже достаточно!... Прошу прекратить интриги! Если хватит мужества, силы воли, разума, совести, я призываю руководителей прекратить распри, иначе пострадаете вы в первую очередь, и, причем, решение будет принято радикальное. Не будет никакой середины! Прекратите и, как говорится, покажите, что вы настоящие мужики! – гремел лидер ПР.
Обращаясь к рядовым членам партии, Янукович сказал: «Если нужно кого-то ставить на место – ставьте».
После собрания лидер ПР прокомментировал журналистам решение
|Виктор Плакида
Из слов Януковича следует, что Плакида исправился, именно поэтому решили не исключать его из партии. А вот судьба Бабенко ещё в подвешенном состоянии.
Так что ожидания мэра Симферополя, который после яичной атаки на свою персону заявил: теперь-то его точно восстановят в партии, – пока не оправдались.
– Некоторые члены партии не согласны с той политикой, которую проводит правительство Крыма по ряду вопросов. Премьер-министр Плакида не всегда своевременно реагировал на эту критику. Поэтому решение было принято, конечно, очень резкое. После того, как мы разобрались с этим вопросом, и выслушали премьер-министра Крыма, он заверил, что будет своевременно реагировать на те вопросы, по которым ему делают замечания. И он показал уже сейчас, в последнее время, что стал работать, я бы сказал так: более оперативно.
Что касается Бабенко. Здесь тоже есть и объективный, и субъективный подход. Есть
|Геннадий Бабенко
Лидер ПР заверил прессу, что ситуация в парторганизации потихоньку стабилизируется.
– Заниматься интригами – никого не красит. Это недостаток. Но я думаю, что мы его уже побороли, – сказал Янукович.
УНИАН-Крым