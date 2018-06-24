Янукович приказал быть мужиками

Бело-синих автономии, которые разделились на два враждующих лагеря – группу председателя парторганизации, нардепа Василия Киселёва и группу крымского спикера-регионала Анатолия Гриценко, – приехал мирить Лидер. Именно так Януковича называют уважающие его регионалы. Лидер обычно в партийных разборках не участвует. Он, как правило, – над схваткой. Но, видимо, близость выборов дала о себе знать: грызня рейтингу не товарищ. А потому Янукович приказал Киселёву и Гриценко жить дружно. Ослушаются – накажет обоих…

За день пребывания в Симферополе лидер Партии регионов успел помолиться в Петропавловском соборе, выступить на митинге и в прямом эфире на телевидении, провести сборы соратников и выездное заседание теневого правительства.

Послушать «теневиков» Януковича собралась в рабочий день «региональная» часть крымского Совмина (уверяют: взяли отпуск за свой счет).

На митинге «Кризису – стоп! Власть – к ответу!» Янукович ругал «авантюристов» во власти, требовал проведения досрочных парламентских и президентских выборов, и, сам того не замечая, «отжигал»: призывал объединиться с Россией в борьбе «ЗА экономический кризис», рассказывал об ущемлении русскоязычных в Украине и обещал почему-то бороться за права «украиноязычного населения».

Всекрымские сборы депутатов-регионалов проходили в закрытом от прессы режиме. Правда, нам таки удалось «просочиться» в зал.

Анатолий Палыч, вам по пути с оранжевыми...

После получасового вступительного слова Януковича (тезис: в стране всё плохо – нужны досрочные выборы) на трибуну вышел крымский спикер. Говорил о социально-экономическом развитии Крыма, сыпал цифрами. В автономии всё складно-ладно...Зал начал зевать. Виктор Фёдорович тоже заскучал.

– Анатолий Палыч, можно я вас прерву, – сказал Янукович. – Это никому не интересно!

Аплодисменты зала.

– Интересно это слушать или нет? – спросил лидер ПР у соратников.

Из зала донеслось громкое «Нет» и тихое «Да».

– Кому интересно? Кому не интересно – поднимите руки! – не унимался Янукович...

– Анатолий Палыч, если у вас всё хорошо, вы живете в такой прекрасной стране, в отдельной стране, в свой стране, значит, тогда вам по пути с «оранжевыми»! Мы не в такой прекрасной стране живём, как они рисуют её. Мы давно уже в сказки не верим…Если вы не готовы…

– Я готов!

– ...если вы готовы, то скажите, какие у вас есть проблемы и как вы думаете их решать.

Гриценко заявил: цифрами хотел показать, что члены ПР, которые

находятся на руководящих должностях в Крыму, и депутаты-регионалы в советах различных уровней, вопреки правительству Тимошенко и сложной экономической ситуации в стране, делают всё, чтобы жизнь крымчан была лучше, а программа ПР выполнялась, и будут делать всё, «чтобы поддержать авторитет Партии регионов». Правда, добавил крымский спикер, результаты автономии могут сойти на нет из-за Кабмина и Президента, которые не занимаются антикризисными мероприятиями.

Далее руководитель парламента автономии усладил слух Януковича заявлениями, вроде: необходимость досрочного прекращения полномочий и Президента, и Кабмина сомнений не вызывает, русскоязычному населению – защиту, НАТО – нет, укреплению отношений с Россией – да.

– Вы же понимаете, Анатолий Палыч, наш старый соратник и друг, вопросов нет, – отреагировал Янукович. – Но у нас немного времени поговорить есть, и нужно говорить о главном…Мы с вами представляем интересы украинского народа в советах различных уровней, мы же с вами несем ответственность за то, чтобы защитить людей. Вот в этом вопрос!

– Так вы ж не дали мне договорить! Я как раз таки хотел к этому вернуться, – сказал Гриценко, добавив: хватит Партии регионов сидеть в оппозиции, нужно идти во власть и решать проблемы (бурные аплодисменты зала).

Сплоченными рядами – на выборы?

После Гриценко Янукович пригласил на трибуну Киселёва.

Василий Алексеевич говорил о ситуации в крымской

парторганизации. Отметил, за год она «серьезно приросла»: было 36 тысяч членов, сейчас – 56 тысяч. Но предупредил однопартийцев: дутые цифры приёма не нужны.

– Есть парторганизации, которые грешат этим, – сказал Киселёв...

Остановился на недочетах. В частности, отметил он, «есть случаи, когда отдельные руководители парторганизаций позволяют себе не допускать проверки контрольных комиссий».

– Вообще, это из ряда вон выходящие случаи! – возмутился Киселёв.

Кроме того, лидер крымских «януковичей» заявил о непростой ситуации в Симферополе.

– Надо разбираться, – сказал он. – Не доводя до того, чтобы ее (проблему) разрубал лидер. А как он может разрубать, вы все знаете... Я это тоже знаю.

Киселёв призвал партактив объединиться в преддверии выборов.

– Сегодня, как никогда, нужно быть едиными, сплоченными, быть единомышленниками.

Я приветствую и делаю всё, чтобы выполнить решение политсовета партии, чтобы все советы провели: у кого очередная подходит – очередную сессию, у кого очередная прошла, внеочередную (начиная от сессий сельских советов и заканчивая сессией Верховной Рады АРК), внесли туда требование проведения досрочных парламентских выборов, требование отставки правительства Тимошенко и требование отставки Президента Ющенко. Терпеть это уже нельзя! Я убежден, что мы все такие решения примем и сплоченными рядами пойдем на выборы.

Подчеркнул: выборы нужно выиграть.

– Нам нужно, чтобы на выборах Президентом Украины уж в этот раз был Виктор Янукович. Нужно, чтобы никто – никакой суд, никакие митинги, никакие майданы – не свернули нас с этого пути.

Аплодисменты зала.

Вердикт шефа

После выступления еще нескольких партийцев (одни поддерживали Гриценко,

другие – Киселёва) Янукович заявил, что пора закругляться. Слова вице-премьеру Крыма Татьяне Умрихиной и мэру Симферополя Геннадию Бабенко, которые повскакивали со своих мест и просились на трибуну, Лидер не дал. Мол, не партконференция...

Янукович приказал крымским регионалам прекратить внутрипартийные разборки.

– Я последний раз предупредил и Киселёва, и Анатолия Павловича: не наведут порядок, пусть пеняют потом на себя. Душещипательных разговоров я провел уже достаточно!... Прошу прекратить интриги! Если хватит мужества, силы воли, разума, совести, я призываю руководителей прекратить распри, иначе пострадаете вы в первую очередь, и, причем, решение будет принято радикальное. Не будет никакой середины! Прекратите и, как говорится, покажите, что вы настоящие мужики! – гремел лидер ПР.

Обращаясь к рядовым членам партии, Янукович сказал: «Если нужно кого-то ставить на место – ставьте».

После собрания лидер ПР прокомментировал журналистам решение

политсовета крымской парторганизации. Как известно, 9 февраля конфликт по линии Гриценко-Киселёв вылился в решение лишить партийных билетов крымского премьера Виктора Плакиду и мэра Симферополя Геннадия Бабенко. Лидер регионалов на полуострове, по всей видимости, захотел показать чиновникам (в первую очередь – Гриценко), кто в доме хозяин. Через месяц совет парторганизации отменил своё решение об исключении премьера автономии.

Из слов Януковича следует, что Плакида исправился, именно поэтому решили не исключать его из партии. А вот судьба Бабенко ещё в подвешенном состоянии.

Так что ожидания мэра Симферополя, который после яичной атаки на свою персону заявил: теперь-то его точно восстановят в партии, – пока не оправдались.

– Некоторые члены партии не согласны с той политикой, которую проводит правительство Крыма по ряду вопросов. Премьер-министр Плакида не всегда своевременно реагировал на эту критику. Поэтому решение было принято, конечно, очень резкое. После того, как мы разобрались с этим вопросом, и выслушали премьер-министра Крыма, он заверил, что будет своевременно реагировать на те вопросы, по которым ему делают замечания. И он показал уже сейчас, в последнее время, что стал работать, я бы сказал так: более оперативно.

Что касается Бабенко. Здесь тоже есть и объективный, и субъективный подход. Есть

в партии позиция, что Бабенко нужно исключать, а есть другая позиция. Мы ещё не пришли к окончательному решению. А то, что есть недостатки в работе городского головы Симферополя, в этом нет никаких сомнений. В этом нужно разобраться, – сказал Янукович.

Лидер ПР заверил прессу, что ситуация в парторганизации потихоньку стабилизируется.

– Заниматься интригами – никого не красит. Это недостаток. Но я думаю, что мы его уже побороли, – сказал Янукович.

УНИАН-Крым