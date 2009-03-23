В Гонконге началось судебное заседание по делу о крушении судна «Нефтегаз-67»

В Гонконге сегодня началось судебное заседание по делу об аварии украинского транспортно-буксирного судна «Нефтегаз-67» и китайского сухогруза «Яохай» в марте 2008 года.

«Слава Богу, ничего не переносилось. Как обещали, так и открылось 23 марта судебное заседание. Первый день - работа с документами», - сообщил журналистам Юрий АВДЕЕВ - руководитель пресс-центра компании «Черноморнефтегаз», которой принадлежит буксир.

Судебное заседание продлится около месяца до принятия окончательного решения. «Работа суда будет продолжаться в течение 25 дней. В конце этого срока, по всей видимости, будет вынесено какое-то решение. Грубо говоря: приговор», - сказал Ю.АВДЕЕВ.

По его словам, позиция украинской стороны выглядит более убедительной. «Представители "Черноморнефтегаза", которые представляют интересы нашей страны в Гонконге, говорят, что позиция "Черноморнефтегаза" как пострадавшей стороны выглядит более убедительно, чем позиция других сторон», - отметил Ю.АВДЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2008 года украинское судно «Нафтогаз-67» (владелец - «Черноморнефтегаз», Симферополь) и китайский сухогруз «Яохай» столкнулись в условиях тумана в Южно-Китайском море неподалеку от Сянгана (Гонконга). Украинское судно, получив пробоину, затонуло за несколько минут. На его борту были 25 человек. Семь членов экипажа - шесть граждан Украины и одного гражданина Китая - удалось спасти. Позже были найдены тела трех украинских моряков. Тела остальных 15 моряков, считавшихся пропавшими без вести, нашли после подъема судна 27 апреля. Судно отбуксировано в Китай.

Расследование причин и обстоятельств морской аварии проводится морскими властями КНР в соответствии с Кодексом по расследованию морских аварий и инцидентов (Резолюция ИМО А.849).